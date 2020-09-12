Glenda Kozlowski é contratada pela Band para o 'Show do Esporte'

A Band anunciou a contratação da jornalista Glenda Kozlowski nesta sexta-feira, 11. Ela apresentará o Show do Esporte com Elia Júnior a partir do próximo dia 20.

Glenda Kozlowski Crédito: Reprodução/Facebook

"Já apareci na tela da Band como atleta e ser contratada para apresentar o Show do Esporte é uma honra", afirmou a jornalista, que já conquistou títulos em bodyboard há algumas décadas, em comunicado divulgado pela emissora.

Glenda Koslowski saiu da Globo em 2019, após 23 anos na emissora. Ela chegou a ser contratada para apresentar um reality show no SBT, mas o projeto foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.