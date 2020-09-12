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Televisão

Glenda Kozlowski é contratada pela Band para o 'Show do Esporte'

Glenda saiu da Globo em 2019, após 23 anos na emissora, e chegou a ser contratada para apresentar um reality show no SBT, que foi cancelado por conta da pandemia de covid-19

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 08:22
A Band anunciou a contratação da jornalista Glenda Kozlowski nesta sexta-feira, 11. Ela apresentará o Show do Esporte com Elia Júnior a partir do próximo dia 20.
Glenda Kozlowski
Glenda Kozlowski Crédito: Reprodução/Facebook
"Já apareci na tela da Band como atleta e ser contratada para apresentar o Show do Esporte é uma honra", afirmou a jornalista, que já conquistou títulos em bodyboard há algumas décadas, em comunicado divulgado pela emissora.
Glenda Koslowski saiu da Globo em 2019, após 23 anos na emissora. Ela chegou a ser contratada para apresentar um reality show no SBT, mas o projeto foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.
Segundo a emissora, o Show do Esporte vai ao ar aos domingo, entre as 10h e as 21h30, com jogos do Campeonato Italiano (13h), Brasileirão Feminino (16h) e Brasileirão Sub-20 masculino (19h30). O programa já foi exibido em outras ocasiões ao longo das últimas décadas.

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