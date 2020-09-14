Dulce Maria faz festa com marido para anunciar sexo do primeiro filho

A cantora Dulce María Crédito: Sergio Valenzuela

Dulce Maria , 34, famosa por ter atuado na novela mexicana "Rebelde", usou o Instagram para mostrar o chá revelação que fez com o marido, Paco Álvarez. No vídeo compartilhado na rede social neste domingo (13), o casal usa um tipo de extintor que soltou uma fumaça rosa ao ser acionado, indicando que a artista está esperando uma menina.

"Estamos felizes e agradecidos com Deus por essa grande benção", postou Dulce recebendo felicitações de diversas celebridades, entre as quais Anahí, com quem contracenou no folhetim adolescente.

"Como você sonhou! Uma linda bebê!". Muitos fãs curtiram e se emocionaram com a interação entre as atrizes.

Álvarez também postou o vídeo do momento da revelação e aproveitou para se declarar a Dulce. "Obrigado linda por me dar tanta alegria e felicidade. Estamos construindo uma casa inquebrável cheia de amor e felicidade. Eu te amo".

A atriz anunciou em junho que estava a espera do primeiro filho. A declaração veio acompanhada de uma foto do casal segurando um teste de gravidez. "E estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê", escreveu a artista.