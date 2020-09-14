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Chá revelação

Dulce Maria faz festa com marido para anunciar sexo do primeiro filho

A atriz anunciou em junho que estava a espera do primeiro filho

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 07:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 07:09
A cantora Dulce María
A cantora Dulce María Crédito: Sergio Valenzuela
Dulce Maria, 34, famosa por ter atuado na novela mexicana "Rebelde", usou o Instagram para mostrar o chá revelação que fez com o marido, Paco Álvarez. No vídeo compartilhado na rede social neste domingo (13), o casal usa um tipo de extintor que soltou uma fumaça rosa ao ser acionado, indicando que a artista está esperando uma menina.
"Estamos felizes e agradecidos com Deus por essa grande benção", postou Dulce recebendo felicitações de diversas celebridades, entre as quais Anahí, com quem contracenou no folhetim adolescente.
"Como você sonhou! Uma linda bebê!". Muitos fãs curtiram e se emocionaram com a interação entre as atrizes.
Álvarez também postou o vídeo do momento da revelação e aproveitou para se declarar a Dulce. "Obrigado linda por me dar tanta alegria e felicidade. Estamos construindo uma casa inquebrável cheia de amor e felicidade. Eu te amo".
A atriz anunciou em junho que estava a espera do primeiro filho. A declaração veio acompanhada de uma foto do casal segurando um teste de gravidez. "E estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê", escreveu a artista.

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"Em meio a tanto caos e incerteza no mundo, queremos compartilhar uma notícia que nos trará amor, felicidade e gratidão. O milagre da vida sempre encontra o caminho para se expressar. Sim! Estou grávida! Seremos papais", compartilhou a cantora mexicana à época.
Ver essa foto no Instagram

????????? estamos felices y agradecidos con Dios por esta gran bendición ??

Uma publicação compartilhada por Dulce Maria (@dulcemaria) em

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