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Alanis Morissette sobre depressão pós-parto: 'A cura vem das relações'

A artista esclareceu que o momento delicado foi fundamental para que ela fizesse descobertas sobre si mesma

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 10:19
Alanis Morissette, 46 anos, foi uma das convidadas do programa Altas Horas, da Globo, deste sábado (12). Durante sua participação, a cantora contou ter sofrido de depressão pós-parto em suas gestações. A artista esclareceu que o momento delicado foi fundamental para que ela fizesse descobertas sobre si mesma.
"Percebi que a cura vem das relações. Eu tentava me esconder em um estúdio e escrever sobre tudo o que estava acontecendo na minha vida para não ter que lidar com as pessoas. Por mais que eu tentasse, isso não funcionava. Então, meu objetivo, durante os últimos dez anos, foi usar a coragem que precisava para escrever estas canções nas minhas relações", disse a artista ao explicar os acontecimentos de sua vida na última década, que influenciaram também em seu trabalho.
Alanis Morissette fala sobre depressão pós-parto
Alanis Morissette fala sobre depressão pós-parto Crédito: Instagram | @Alanis
Morissette, que venceu sete Grammies e vendeu mais de 75 milhões de cópias de seus álbuns no mundo, falou sobre seu novo CD, "Such Pretty Forks In The Road", o primeiro desde 2012. A cantora falou da também sobre as recordações que tem do Brasil. "Eu sempre amei o Brasil. Não vejo a hora de voltar".
Após um ano relacionamento, a canadense se casou com o rapper americano Mario Treadway, conhecido como MC Souleye, 40 anos, em maio de 2010. No mesmo ano ela deu à luz o primeiro filho do casal, Ever. Em 2016, eles tiveram uma menina, Onyx e em 2019 nasceu Winter Mercy.

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