Escritora do ES usa música e poesia para vencer a depressão na pandemia

A propósito, uma das mensagens em destaque na página da escritora no Facebook é bem sugestiva: “Brasil, a inacreditável terra de fiscais da lei que rasgam as normas e debocham de quem lhes cobra fazê-las cumprir”. Explicações dispensáveis, certo?

“Esse projeto se tornou o meu carro-chefe. Além de ter fãs de todo o país na página do Mão na Prosa, eu sinto o reconhecimento que essas postagens me proporcionam e isso ameniza muito as minhas crises de ansiedade, devido à perda de muitas pessoas queridas próximas a mim, inclusive familiares”, explica a autora. Esses momentos de ansiedade, revela, em alguns momentos se agravaram durante a pandemia.