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Leonel Ximenes

Escritora do ES usa música e poesia para vencer a depressão na pandemia

Kátia Fialho, de Cariacica, tem utilizado seu talento para cuidar de sua saúde mental e pautar temas do momento como o racismo e o abuso de poder

Públicado em 

23 jul 2020 às 15:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Escritora Kátia Fialho, de Cariacica, usa postagens no Facebook para enfrentar a depressão durante a pandemia
Kátia Fialho: "O projeto Mão na Prosa ameniza muito as minhas crises de ansiedade" Crédito: Ueliton Santos
Assim como a rotina de muitas pessoas durante a pandemia, o cotidiano da escritora e imortal da Academia Cariaciquense de Letras Kátia Fialho, de 37 anos, mudou completamente com a crise causada pelo novo coronavírus.
Para lidar com os desafios diários de sua profissão, Kátia retomou um de seus projetos literários durante a pandemia como forma de aliviar as tensões, a ansiedade e a depressão – justamente os mesmos motivos que estimularam a criação da página do projeto que reúne poesia e música no Facebook e foi lançado no fim de 2017.
Além de usar as palavras e a música como ferramenta de autocuidado na pandemia, Kátia, que também é assessora parlamentar, pauta as suas criações em questões e debates do momento, como o racismo (caso do pequeno Miguel, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio em Recife); a crueldade com as pessoas em situação de rua (como o cidadão de Vitória que foi queimado vivo enquanto dormia em uma calçada de Itararé); e a corrupção e o abuso de poder (em debate no país com o episódio do desembargador em Santos, SP, que desacatou um guarda municipal por lhe cobrar o uso da máscara).
A propósito, uma das mensagens em destaque na página da escritora no Facebook é bem sugestiva: “Brasil, a inacreditável terra de fiscais da lei que rasgam as normas e debocham de quem lhes cobra fazê-las cumprir”. Explicações dispensáveis, certo?

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“Esse projeto se tornou o meu carro-chefe. Além de ter fãs de todo o país na página do Mão na Prosa, eu sinto o reconhecimento que essas postagens me proporcionam e isso ameniza muito as minhas crises de ansiedade, devido à perda de muitas pessoas queridas próximas a mim, inclusive familiares”, explica a autora. Esses momentos de ansiedade, revela, em alguns momentos se agravaram durante a pandemia.
A página de Kátia tem mais de 8 mil seguidores no Facebook e suas publicações já alcançaram mais de 66 mil pessoas, somente em junho.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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