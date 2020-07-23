Escritora do ES usa música e poesia para vencer a depressão na pandemia

Assim como a rotina de muitas pessoas durante a pandemia, o cotidiano da escritora e imortal da Academia Cariaciquense de Letras Kátia Fialho, de 37 anos, mudou completamente com a crise causada pelo novo coronavírus
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Para lidar com os desafios diários de sua profissão, Kátia retomou um de seus projetos literários
durante a pandemia como forma de aliviar as tensões, a ansiedade e a depressão – justamente os mesmos motivos que estimularam a criação da página do projeto que reúne poesia e música no Facebook e foi lançado no fim de 2017.
A propósito, uma das mensagens em destaque na página da escritora no Facebook é bem sugestiva: “Brasil, a inacreditável terra de fiscais da lei que rasgam as normas e debocham de quem lhes cobra fazê-las cumprir”. Explicações dispensáveis, certo?
“Esse projeto se tornou o meu carro-chefe. Além de ter fãs de todo o país na página do Mão na Prosa, eu sinto o reconhecimento que essas postagens me proporcionam e isso ameniza muito as minhas crises de ansiedade, devido à perda de muitas pessoas queridas próximas a mim, inclusive familiares”, explica a autora. Esses momentos de ansiedade, revela, em alguns momentos se agravaram durante a pandemia.
A página de Kátia tem mais de 8 mil seguidores no Facebook
e suas publicações já alcançaram mais de 66 mil pessoas, somente em junho.