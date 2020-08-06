Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Alanis Morissette lança clipe com família durante a pandemia

Em quarentena, cantora gravou todas as imagens em isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 11:04

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:04

A cantora Alanis Morissette
A cantora Alanis Morissette Crédito: Instagram/@alanis
Nem a quarentena imposta pelo novo coronavírus impediu diversos artistas de produzirem seus conteúdos. Alanis Morissette provou que consegue fazer um trabalho de qualidade durante o isolamento social.
Na quarta-feira, 5, a cantora divulgou o clipe da música Ablaze, do mais recém álbum lançado Such Pretty Forks In The Road. No vídeo, que foi totalmente gravado na casa de Alanis, é possível ver toda a família dela.

Veja Também

Comichão, Billie Eilish e Alanis Morissette nos lançamentos da semana #47

Em um dos momentos, o marido, Mario Treadway, aparece brincando com a filha, Onyx Solace, e com o pequeno Winter Mercy, que completa um ano de vida agora em agosto.
Em outro trecho, Ever Imrie, o filho mais velho do casal, brinca com bolinhas coloridas.
Alanis Morissette aparece cantando em diversos lugares da residência enquanto as cenas felizes em família surgem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados