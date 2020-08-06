Alanis Morissette lança clipe com família durante a pandemia

A cantora Alanis Morissette Crédito: Instagram/@alanis

Nem a quarentena imposta pelo novo coronavírus impediu diversos artistas de produzirem seus conteúdos. Alanis Morissette provou que consegue fazer um trabalho de qualidade durante o isolamento social.

Na quarta-feira, 5, a cantora divulgou o clipe da música Ablaze, do mais recém álbum lançado Such Pretty Forks In The Road. No vídeo, que foi totalmente gravado na casa de Alanis, é possível ver toda a família dela.

Em um dos momentos, o marido, Mario Treadway, aparece brincando com a filha, Onyx Solace, e com o pequeno Winter Mercy, que completa um ano de vida agora em agosto.

Em outro trecho, Ever Imrie, o filho mais velho do casal, brinca com bolinhas coloridas.