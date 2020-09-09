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Doença degenerativa

Cantora Vanusa é internada em estado crítico em São Paulo

Filho da cantora falou ao colunista Leo Dias sobre estado de saúde da mãe e problemas que Vanusa enfrenta há anos com doença degenerativa

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 08:18
A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
A cantora Vanusa está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a artista está com problemas respiratórios e não pode receber visitas. A cantora sofre de uma doença degenerativa. 
O estado de saúde, segundo a publicação, é crítico e ela ainda se encontra sem os dentes e sofre com escaras (feridas na pele) ao redor do corpo devido ao tempo que fica deitada. 
Há três anos Vanusa enfrenta problemas de saúde, segundo Rafael Vanuti, filho da artista. "Minha mãe sofre de algo parecido com o Alzheimer. Ela tem uma demência, é uma doença cognitiva, e perdeu 40 quilos. Ela está muito magra e não tem ordem de médicos ou dentistas para fazer nenhum outro tratamento", falou a Leo Dias. 
"Eu até entendo a preocupação dos fãs e de quem vê a o estado da minha mãe hoje, sabe? O problema é que a minha mãe não consegue tomar remédio via oral, ela precisa tomar remédios de forma intravenosa. Ela está estável, mas, se ela voltar para casa da minha irmã, vai sofrer demais, continuou ele. 

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E finalizou: "As pessoas não veem a minha mãe faz muito tempo e se assustam quando conseguem vê-la. Eu gosto de preservá-la, sabe. Hoje a minha mãe não anda mais, ela está de cadeira de rodas e usa fraldas. Eu como filho fico triste com tudo isso". 

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