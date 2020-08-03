Filha de Vanusa confirma Alzheimer da mãe: 'Cuidados médicos'

Aretha Marcos confirmou que sua mãe, a cantora Vanusa, foi diagnosticada com o Mal de Alzheimer. Em entrevista ao "Domingo Espetacular" deste domingo (2), a também cantora disse que a mãe permanece sob cuidados médicos constantes.
Aretha, que é fruto do casamento de Vanusa com Antonio Marcos, ainda quis esclarecer que "ama muito a mãe". Em 2016, Vanusa chegou a dar uma entrevista a Gugu Liberato dizendo que estava brigada com a herdeira. "Ali já estava doente", revelou a filha.
"O maior orgulho que tenho dos meus pais é que eles sempre foram muito autênticos. Nunca quiseram parecer o que não eram. Talvez isso tenha prejudicado, mas mantiveram a autenticidade", disse Aretha.