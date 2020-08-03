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Filha de Vanusa confirma Alzheimer da mãe: 'Cuidados médicos'

De acordo com explicação de Aretha Marcos, filha de Vanusa, ao 'Domingo Espetacular', mãe já apresentava sinais da doença degenerativa desde 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:59

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:59

A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
Aretha Marcos confirmou que sua mãe, a cantora Vanusa, foi diagnosticada com o Mal de Alzheimer. Em entrevista ao "Domingo Espetacular" deste domingo (2), a também cantora disse que a mãe permanece sob cuidados médicos constantes. 
Aretha, que é fruto do casamento de Vanusa com Antonio Marcos, ainda quis esclarecer que "ama muito a mãe". Em 2016, Vanusa chegou a dar uma entrevista a Gugu Liberato dizendo que estava brigada com a herdeira. "Ali já estava doente", revelou a filha. 

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"O maior orgulho que tenho dos meus pais é que eles sempre foram muito autênticos. Nunca quiseram parecer o que não eram. Talvez isso tenha prejudicado, mas mantiveram a autenticidade", disse Aretha. 

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