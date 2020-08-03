Solteira, ex-BBB Flay fala de estética: 'Pronta para o mercado'

Em entrevista à revista Quem, Flay explicou: "Não me incomodava exatamente, mas se pude melhorar. Estou me preparando para o pós-pandemia. Quero estar pronta para o mercado. A cantora, além da cirurgia facial mais recente, colocou lente de contato nos dentes e perdeu ao menos cinco quilos. Antes disso tudo, a artista já havia feito implante de silicone nos seios, mas não descarta um retorno ao centro cirúrgico.