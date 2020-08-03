Solteira, ex-BBB Flay fala de estética: 'Pronta para o mercado'

Flayslane aproveitou o período da quarentena para dar aquele up no visual, como fizeram muitas celebridades brasileiras. A ex-BBB investiu em uma rinoplastia, plástica do nariz, e em uma série de exercícios para turbinar o shape.
Em entrevista à revista Quem, Flay explicou: "Não me incomodava exatamente, mas se pude melhorar. Estou me preparando para o pós-pandemia. Quero estar pronta para o mercado. A cantora, além da cirurgia facial mais recente, colocou lente de contato nos dentes e perdeu ao menos cinco quilos. Antes disso tudo, a artista já havia feito implante de silicone nos seios, mas não descarta um retorno ao centro cirúrgico.
Quando decido fazer, são cinco minutos de loucura e o médico se empolga mais do que eu. A única cirurgia que pensei muito para fazer foi a do silicone. Planejei por uns três anos. Peguei um dinheiro que o antigo escritório estava me devendo e fiz, esclareceu.
No último domingo (2), Flay confirmou o fim de seu namoro com Fernando Pessiquelli por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo ela, o momento é de foco profissional.