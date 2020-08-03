Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foco profissional

Solteira, ex-BBB Flay fala de estética: 'Pronta para o mercado'

No domingo (2), cantora do 'BBB 20' abriu o jogo e admitiu fim de relacionamento com o modelo Fernando Pessiquelli e promete focar 100% na carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:40

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:40

A ex-BBB e cantora Flayslane
A ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Reprodução/Instagram @flayslane
Flayslane aproveitou o período da quarentena para dar aquele up no visual, como fizeram muitas celebridades brasileiras. A ex-BBB investiu em uma rinoplastia, plástica do nariz, e em uma série de exercícios para turbinar o shape. 
Em entrevista à revista Quem, Flay explicou: "Não me incomodava exatamente, mas se pude melhorar. Estou me preparando para o pós-pandemia. Quero estar pronta para o mercado. A cantora, além da cirurgia facial mais recente, colocou lente de contato nos dentes e perdeu ao menos cinco quilos. Antes disso tudo, a artista já havia feito implante de silicone nos seios, mas não descarta um retorno ao centro cirúrgico. 
Quando decido fazer, são cinco minutos de loucura e o médico se empolga mais do que eu. A única cirurgia que pensei muito para fazer foi a do silicone. Planejei por uns três anos. Peguei um dinheiro que o antigo escritório estava me devendo e fiz, esclareceu. 

Veja Também

Bianca Andrade recebe alta de hospital após crise de amigdalite

Cansado de Hollywwod, Zac Efron pretende se mudar para Austrália

Mãe de Chay, Herica Godoy viaja do ES a SP de carro para ver a neta

No último domingo (2), Flay confirmou o fim de seu namoro com Fernando Pessiquelli por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo ela, o momento é de foco profissional. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados