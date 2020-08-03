Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhorou!

Bianca Andrade recebe alta de hospital após crise de amigdalite

Ela publicou mensagens em suas redes sociais dizendo estar bem, tranquilizando os fãs e até cantando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:26

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:26

A influencer e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa
A influencer e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca
A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, recebeu alta na tarde deste sábado (1°), de acordo com sua assessoria. Ela havia sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda (27) com uma crise de amigdalite.
Na quarta-feira (29), Bianca já havia dado sinais de melhora. Ela publicou mensagens em suas redes sociais dizendo estar bem, tranquilizando os fãs e até cantando. Segundo contou, na segunda sua garganta fechou, algo que lhe ocorria com certa frequência.
"Eu fui para tomar alguma coisa na veia porque não estava mais aguentando de dor", contou. "Por ter esse histórico de repetição e tudo mais, um médico um anjo na verdade estranhou isso e pediu pra fazer exame de tudo. Aí estou aqui internada."

Veja Também

Cansado de Hollywwod, Zac Efron pretende se mudar para Austrália

Ellen Page se diz "exausta" de falar em sorte por ser lésbica e ter carreira

Mãe de Chay, Herica Godoy viaja do ES a SP de carro para ver a neta

"Para quem não sabe o que eu tenho, tem muito tempo que eu sofro de amigdalite", compartilhou. "E é sempre o mesmo caso. A última vez que eu tive foi no Dia das Mães. Aí ataca a minha garganta, fecha a minha garganta, aí eu tenho infecção urinária... Sempre tem isso."
"Ontem estava ardendo muito", afirmou. "De todas as vezes que eu tive, foi a pior. Eu não estava conseguindo falar. Hoje eu já estou muito melhor, estou então assim apresentando uma melhora, graças a Deus, está fazendo exame de tudo para eu cuidar de mim, da minha saúde."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados