Bianca Andrade recebe alta de hospital após crise de amigdalite

A influencer e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca

A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade , a Boca Rosa, recebeu alta na tarde deste sábado (1°), de acordo com sua assessoria. Ela havia sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda (27) com uma crise de amigdalite.

Na quarta-feira (29), Bianca já havia dado sinais de melhora. Ela publicou mensagens em suas redes sociais dizendo estar bem, tranquilizando os fãs e até cantando. Segundo contou, na segunda sua garganta fechou, algo que lhe ocorria com certa frequência.

"Eu fui para tomar alguma coisa na veia porque não estava mais aguentando de dor", contou. "Por ter esse histórico de repetição e tudo mais, um médico um anjo na verdade estranhou isso e pediu pra fazer exame de tudo. Aí estou aqui internada."