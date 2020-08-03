Cansado de Hollywwod, Zac Efron pretende se mudar para Austrália

Famoso por interpretar personagens que vão do mocinho Troy no sucesso adolescente "High School Musical" (2006) a um serial killer da vida real em "Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal" (2019), Efron admitiu recentemente não ter a menor vontade de voltar à boa forma que apresentou no filme "Baywatch: S.O.S. Malibu" (2017). A declaração foi dada no episódio mais recente do programa "Hot Ones", apresentado por Sean Evans no canal do YouTube First We Feast.

"Eu me dei conta de que, assim que o filme terminasse, eu nunca mais ia querer estar tão em forma de novo. Sério. Foi muito difícil", desabafou. "Ter que me preocupar com a água sob a minha pele e a quantidade de gomos no meu tanquinho, esse tipo de coisa...É simplesmente uma idiotice", completou.