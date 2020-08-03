Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Feliz assim"

Valesca Popozuda rebate críticas sobre ter engordado

'Sou feliz e de bem comigo mesma', finalizou a funkeira, que foi apoiada e elogiada por seus fãs

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:11
A cantora Valesca Popozuda
A cantora Valesca Popozuda Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Valesca Popozuda, 41, rebateu críticas que vem sofrendo por conta de sua aparência. "Eu vi algumas pessoas falando 'nossa ela engordou'... Sim eu engordei! Eu estou fazendo quarentena, não estou mais fissurada em aparecer sarada para ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem. Quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim", escreveu em seu Twitter na tarde deste domingo (2).
A cantora continuou o desabafo dizendo que não pretende se esforçar para agradar ninguém e que só perderá peso assim que voltar a se apresentar. "Quando puder voltar a fazer show, vou dar uma emagrecida para poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem, mas eu também não vou mais me contar a ter um corpo sarado, porque os homens acham que fico melhor assim. Sorry. Sou feliz e de bem comigo mesma", finalizou a funkeira, que foi apoiada e elogiada por seus fãs.
Em outubro, Valesca comemorou mais um ano de vida no Rock in Rio, sem crise de idade, na companhia do filho, Pablo, 20, e de amigos. "Fazer aniversário não muda nada em mim. É como se eu estivesse com vinte anos. Sou muito bem resolvida. A idade está na mente. Me amo até mais do que aos vinte anos, na verdade. Sou mais madura", afirmou à época.

Veja Também

Suposto affair de Anitta, Lucas Omulek posta foto nu e surpreende

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves surge irreconhecível com novo look

Rita Cadillac: "Já namorei dois ao mesmo tempo"

Em outra ocasião, aproveitando as comparações apontando as semelhanças entre ela e a triz Lisa Kudrow, 57, a cantora resolveu entrar na brincadeira e aproveitou para promover sua música, "Furduncinho". Ela publicou um vídeo em seu Instagam com uma cena de Phoebe, no seriado "Friends", dançando, e incluiu sua nova canção para acompanhar as imagens. "Eu, desde a época de 'Friends' sendo a dona do canil", brincou na legenda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados