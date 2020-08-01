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Brasil e Nova York

Rita Cadillac: 'Já namorei dois ao mesmo tempo'

Eterna chacrete e Lady do Povo, Rita Cadillac disse que namorou um no Brasil e outro em Nova York ao mesmo tempo em conversa com Nicole Bahls na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 16:48

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:48

A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Thays Miranda
Rita Cadillac e Nicole Bahls trocaram figurinhas nesta quinta (30). No Instagram, em live promovida pela Lady do Povo, as bonitas conversaram sobre A Fazenda, reality que participaram juntas, e também falaram de amenidades. 
Nicole lamentou sobre os trabalhos durante a pandemia da Covid-19: "A gente teve que diminuir, teve que mudar toda a rotina, focar mais na internet, porque não tem como fotografar campanha, não tem como fazer presença (em eventos), não tem como estar em contato com as pessoas, então é perigoso estar viajando  até estou em São Paulo hoje, porque amanhã tem gravação  mas passar pelo aeroporto dá um pouco de medo". 
A ex-panicat, então, falou do companheirismo do marido, Marcelo Bimbi, nesses momentos mais difíceis e esclareceu: "Ele é sempre muito parceiro, e na quarentena não mudou muito não, acho que mudou para melhor na quarentena, porque sempre que a gente está junto, o amor aumenta".

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Quando começaram a falar mais de amores, Rita acabou soltando: "Já namorei dois ao mesmo tempo. Um no Brasil e outro em Nova York, bem longe". Na sequência, Bimbi ainda entrou na live e brincou: "Nicole já vale por três". 
Ver essa foto no Instagram

Bate papo descontraído falando de amor com minha amiga @nicolebahls

Uma publicação compartilhada por Rita Cadillac (@ritacadillac) em

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