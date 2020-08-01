Rita Cadillac: 'Já namorei dois ao mesmo tempo'

Rita Cadillac e Nicole Bahls trocaram figurinhas nesta quinta (30). No Instagram, em live promovida pela Lady do Povo, as bonitas conversaram sobre A Fazenda, reality que participaram juntas, e também falaram de amenidades.
Nicole lamentou sobre os trabalhos durante a pandemia da Covid-19: "A gente teve que diminuir, teve que mudar toda a rotina, focar mais na internet, porque não tem como fotografar campanha, não tem como fazer presença (em eventos), não tem como estar em contato com as pessoas, então é perigoso estar viajando até estou em São Paulo hoje, porque amanhã tem gravação mas passar pelo aeroporto dá um pouco de medo".
A ex-panicat, então, falou do companheirismo do marido, Marcelo Bimbi, nesses momentos mais difíceis e esclareceu: "Ele é sempre muito parceiro, e na quarentena não mudou muito não, acho que mudou para melhor na quarentena, porque sempre que a gente está junto, o amor aumenta".
Quando começaram a falar mais de amores, Rita acabou soltando: "Já namorei dois ao mesmo tempo. Um no Brasil e outro em Nova York, bem longe". Na sequência, Bimbi ainda entrou na live e brincou: "Nicole já vale por três".