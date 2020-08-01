Aos 51 anos, Jennifer Lopez surge de cara lavada e surpreende fãs

Jennifer Lopez surpreendeu os fãs neste sábado (1°). No Instagram, a bonita decidiu publicar uma foto assim que acordou e surgiu de cara lavada na rede social de imagens. No clique, a artista esbanjou beleza e pele cuidada aos 51 anos de idade.
"Cara da manhã", legendou ela, no post que recebeu milhares de elogios em poucos minutos.
"Maravilhosa", escreveram vários fãs. Outro observou: "Rostinho de bebê!". Uma internauta também destacou: "Não consigo parar de admirar essa beleza. Acho que meus olhos congelaram".