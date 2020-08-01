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Beleza natural!

Aos 51 anos, Jennifer Lopez surge de cara lavada e surpreende fãs

Artista chocou os seguidores ao postar foto no Instagram logo após acordar e esbanjar vitalidade e jovialidade de forma natural com mais de meio século de vida

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 16:23
A artista Jennifer Lopez
A artista Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @jlo
Jennifer Lopez surpreendeu os fãs neste sábado (1°). No Instagram, a bonita decidiu publicar uma foto assim que acordou e surgiu de cara lavada na rede social de imagens. No clique, a artista esbanjou beleza e pele cuidada aos 51 anos de idade. 
"Cara da manhã", legendou ela, no post que recebeu milhares de elogios em poucos minutos. 

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"Maravilhosa", escreveram vários fãs. Outro observou: "Rostinho de bebê!". Uma internauta também destacou: "Não consigo parar de admirar essa beleza. Acho que meus olhos congelaram". 
Ver essa foto no Instagram

Good morning everyone!!! #MorningFace

Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo) em

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