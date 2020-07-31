Gêmeos capixabas do 'BBB' aparecem em lista de auxílio emergencial

Desde que foi lançado o auxílio emergencial de R$ 600 pelo governo federal, centenas de nomes de famosos começaram a surgir na lista de beneficiários do programa social. Algumas celebridades devolveram o dinheiro após polêmica, esclareceram tentativa de fraude ou até assumiram que foram elas mesmas que fizeram a requisição do dinheiro, como foi o caso de Rita Cadillac, uma das personalidades que gerou mais comentários em torno do pedido.
Em uma segunda leva de nomes de famosos que contam na lista de beneficiários do auxílio, a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, revelou que Manoel Rafaski e Antonio Rafaski, os gêmeos do "BBB", aparecem requisitando os R$ 600. De acordo com a publicação, as informações foram retiradas do Portal da Transparência.
À colunista, Manoel Rafaski disse, por meio de sua assessoria, que trata-se de golpe. "Não foi ele quem solicitou", escreveu a equipe do ex-BBB. Já Antonio Rafaski respondeu a Fábia Oliveira: "Foi sim" - apenas.