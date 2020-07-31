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Golpe?

Gêmeos capixabas do 'BBB' aparecem em lista de auxílio emergencial

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, fez levantamento que revela, dentre nomes de outros famosos que aparecem, Manoel Rafaski e Antonio Rafaski como beneficiários dos R$ 600

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:09
Antonio Rafaski e Manoel Rafaski: is gêmeos capixabas do
Antonio Rafaski e Manoel Rafaski: is gêmeos capixabas do "BBB" Crédito: Reprodução/Instagram @manoelrafaski
Desde que foi lançado o auxílio emergencial de R$ 600 pelo governo federal, centenas de nomes de famosos começaram a surgir na lista de beneficiários do programa social. Algumas celebridades devolveram o dinheiro após polêmica, esclareceram tentativa de fraude ou até assumiram que foram elas mesmas que fizeram a requisição do dinheiro, como foi o caso de Rita Cadillac, uma das personalidades que gerou mais comentários em torno do pedido. 
Em uma segunda leva de nomes de famosos que contam na lista de beneficiários do auxílio, a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, revelou que Manoel Rafaski e Antonio Rafaski, os gêmeos do "BBB", aparecem requisitando os R$ 600. De acordo com a publicação, as informações foram retiradas do Portal da Transparência. 

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À colunista, Manoel Rafaski disse, por meio de sua assessoria, que trata-se de golpe. "Não foi ele quem solicitou", escreveu a equipe do ex-BBB. Já Antonio Rafaski respondeu a Fábia Oliveira: "Foi sim" - apenas. 
Os "Gêmeos do BBB" participaram do "BBB 17" na telinha da Globo e, depois de saírem do reality, usaram a fama para decolar na carreira de modelo e fazer presenças em eventos

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