Médico, chef, modelo... por onde andam os ex-BBBs capixabas?

Daniel Caon (BBB 20)

Juliana Brandão ficou conhecida como "a roqueira do BBB 5". Ela participou da mesma edição que tornou Jean Wyllys e Grazi Massafera famosos. Depois de sair da casa, tornou-se fotógrafa, se casou e teve uma filha. Em uma entrevista ao jornal Extra, a bonita havia afirmado que "viu que aquele mundo não era para ela", em suas próprias palavras, e decidiu se afastar um pouco dos holofotes. Atualmente, tem pouco mais de 13 mil seguidores só em seu perfil particular do Instagram. No profissional, de fotografia, contabiliza mais de 21 mil seguidores.

Antes de entrar para a casa mais vigiada do Brasil, Marcos Parmagnani Silva trabalhava em um hotel e estudava Eletrotécnica. Foi longe no programa, sendo eliminado a duas semanas da final. Na vida pós-BBB, atuou como chef em restaurantes de Vitória até abrir seu próprio negócio, uma pizzaria que faz muito sucesso na Praia do Canto, em Vitória. No "BBB", acabou se envolvendo em algumas polêmicas amorosas, mas nada que atrapalhasse o empresário a seguir com a vida dele normalmente.

Wesley foi um dos ex-BBBs que o Espírito Santo colecionou que menos dependeu da fama de ex-reality para viver depois de ser eliminado do programa. Ele seguiu com os estudos em Medicina, se formou e hoje em dia tem mais de 295 mil seguidores só no Instagram, que o acompanham tanto na vida profissional como na vida pública. Ele faz atendimentos em São Paulo e no Espírito Santo, escreveu o livro "Jejum Quebrando Mitos" e também trabalha como palestrante. É claro que, se surgir oportunidade, o bonitão não deixa de participar de campanhas publicitárias ou fazer presenças vip que encham os olhos.

André Martinelli já era "famosinho" no Espírito Santo antes mesmo de entrar para o reality da Globo. Mas, depois de aparecer para o Brasil todo, consagrou a fama nos quatro cantos do país. Ele, que já era entusiasta do mundo fitness, se firmou ainda mais nesse mercado, além de, atualmente, tocar trabalhos como modelo e empresário. Nas redes sociais, mantém um público de mais de 750 mil seguidores. Como todo ex-BBB, o bonitão também faz presenças vip e campanhas publicitárias na web. Atualmente, ele adianta à reportagem que vai se dedicar um pouco mais às redes sociais.

Julia Nunes foi considerada uma das BBBs mais bonitas da edição em que participou. Tanto que, depois que saiu da casa mais vigiada do Brasil, acabou virando modelo, passou a fazer presenças vip e é dona de alguns empreendimentos ligados à moda no Espírito Santo. Atualmente, divide bastante a agenda entre o Estado e São Paulo e, só no Instagram, tem mais de 540 mil seguidores.

Rafael Licks causou antes mesmo de entrar na casa comandada por Boninho. Assim que foi anunciado, recebeu elogio até do ex-BBB Serginho, que o chamou de "magia". E não é à toa que, até hoje, o bonitão trabalha como modelo e é também ator. Empreendedor, o ex-brother também criou uma marca de alimentos congelados e é chef de cozinha. Em entrevistas a portais de entretenimento do Brasil todo, ele anunciou que deixaria de morar em Vitória, onde vivia com a família, para poder investir mais nos negócios. Até agora, parece que a fórmula do rapaz deu certo.

Depois de passada a fama do "BBB", Manoel Rafaski - que foi um dos galãs da edição 17 do programa - trabalhou até na construção civil nos Estados Unidos. Em meados de 2019, em entrevista à revista Quem, ele revelou que precisava de um tempo para se reencontrar e decidiu fazer até serviços de pedreiro na Terra do Tio Sam para espairecer. Como André, também faz presenças vip e trabalhos como modelo. Atualmente, tem mais de 827 mil seguidores só no Instagram.

Não bastasse um Rafaski, a edição 17 do reality da Globo teve dois deles. Juntos, eles viraram os Gêmeos do "BBB" e por um bom tempo surfaram nessa onda. Em 2018, Antonio acabou se envolvendo em uma polêmica por supostamente ter se negado a registrar sua filha, mas em pouco tempo resolveu o problema e assumiu a criança. Apesar de o episódio ter prejudicado a imagem do bonitão, ele ainda trabalha da mesma forma que o irmão: com presenças vip e campanhas publicitárias, além de projetos comerciais nas redes sociais, é claro.