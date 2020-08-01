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Corpão!

Suposto affair de Anitta, Lucas Omulek posta foto nu e surpreende

Bonitão exibiu o corpo sarado em clique feito em frente a espelho e impressionou fãs e seguidores com a foto ousada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 18:12

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:12

O fotógrafo Lucas Omulek
O fotógrafo Lucas Omulek Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.omulek
Apontado como o novo affair de Anitta, o artista plástico e fotógrafo Lucas Omulek compartilhou na web uma foto para lá de sensual. No clique, o bonitão surge nu com as partes íntimas escondidas pela folha de uma planta.
Na imagem, o modelo usou o reflexo de um espelho para se exibir e afirmou que "está bem longe da sua floresta".

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"Não aguento você, Adão", comentou Laryssa Bottino, com quem Anitta viaja, atualmente, pela Croácia. Outros fãs brincaram: "Anitta está bem servida". "Uau" também foi outro comentário bastante usado pelos seguidores. 
Ver essa foto no Instagram

Il est bien loin de sa jungle Mowgli..

Uma publicação compartilhada por Lucas Omulek (@lucas.omulek) em

O fotógrafo e artista plástico Lucas Omulek
O fotógrafo e artista plástico Lucas Omulek Crédito: Reprodução/Instagram @lucas.omulek

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