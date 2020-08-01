Suposto affair de Anitta, Lucas Omulek posta foto nu e surpreende

Apontado como o novo affair de Anitta, o artista plástico e fotógrafo Lucas Omulek compartilhou na web uma foto para lá de sensual. No clique, o bonitão surge nu com as partes íntimas escondidas pela folha de uma planta.
Na imagem, o modelo usou o reflexo de um espelho para se exibir e afirmou que "está bem longe da sua floresta".
"Não aguento você, Adão", comentou Laryssa Bottino, com quem Anitta viaja, atualmente, pela Croácia. Outros fãs brincaram: "Anitta está bem servida". "Uau" também foi outro comentário bastante usado pelos seguidores.