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Que susto!

Bianca Andrade é internada em São Paulo após crise de amigdalite

A influencer disse que não sabe ainda quando terá alta

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 08:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 08:04
A ex-BBB e influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa
A ex-BBB e influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca
Bianca Andrade, 25, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter uma crise de amigdalite na segunda-feira (27). A ex-BBB e influenciadora digital, mais conhecida como Boca Rosa, divulgou vídeos nesta quarta-feira (29) tranquilizando os fãs e dizendo que está se sentindo melhor.
"Passando pra te avisar que eu to bem, ta?", escreveu na legenda de uma foto no Instagram. "O corpinho nao e maquina e mesmo se fosse, uma hora a gente precisa parar p dar uma ajeitada (risos). Ja ja to de volta felizona e cheia dos mkt/conteudos aleatorios/necessarios pra vcs, ta? Como diz aquela filosofa, follow the (segue o) baile..."
A participante do BBB 20 também gravou uma série de Stories nos quais deu detalhes sobre o que ocorreu. "Estou internada desde segunda-feira, quando eu fiz Stories na segunda foi meu último suspiro", revelou. "Em seguida piorou muito, fechou completamente a minha garganta e eu fui pro hospital."
"Eu fui para tomar alguma coisa na veia porque não estava mais aguentando de dor", contou. "Por ter esse histórico de repetição e tudo mais, um médico --um anjo na verdade - estranhou isso e pediu pra fazer exame de tudo. Aí estou aqui internada."
"Para quem não sabe o que eu tenho, tem muito tempo que eu sofro de amigdalite", compartilhou. "E é sempre o mesmo caso. A última vez que eu tive foi no Dia das Mães. Aí ataca a minha garganta, fecha a minha garganta, aí eu tenho infecção urinária... Sempre tem isso."
"Ontem estava ardendo muito", afirmou. "De todas as vezes que eu tive, foi a pior. Eu não estava conseguindo falar. Hoje eu já estou muito melhor, estou então assim apresentando uma melhora, graças a Deus, está fazendo exame de tudo para eu cuidar de mim, da minha saúde."

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Bianca ainda disse que suas redes sociais não ficarão desatualizadas enquanto ela estiver internada. "Daqui hoje eu já comecei a trocar com a minha equipe para gente continuar postando conteúdo para vocês", garantiu. Ela também disse que vai atualizar os Stories na medida do possível, mas não vai lançar vídeo na próxima sexta-feira, como de costume, pois não conseguiu gravar antes da internação.
A influencer disse que não sabe ainda quando terá alta. "Provavelmente eu fique ainda alguns dias, tomara que não, tomara que eu vá embora amanhã", contou. "O mais importante é eu estar aqui me cuidando, finalmente vou descobrir porque tenho esse histórico de repetição. Só saio daqui quando eu descobrir exatamente, se deus quiser vai dar tudo certo. já deu tudo certo."
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