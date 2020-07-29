Mãe de Ana Paula Arósio diz que não vê filha há anos e sente saudades

Ana Paula Arósio no filme "Como Esquecer" Crédito: Divulgação

Dona Claudete Arósio, 74, mãe da atriz Ana Paula Arósio, 45, revelou que não conversa com a filha há anos. Ao programa Balanço Geral, da Record, ela afirmou nesta quarta-feira (29) que o assunto a machuca muito.

"É um assunto bem desagradável", disse ela, acrescentando que sente muitas saudades. "Estou muito bem para ficar me machucando de novo. Então é melhor ficar quietinha no meu canto".

Ana Paula mora atualmente com o marido Henrique Plombon Pinheiro, 41, em Londres. Procurada pela reportagem, a atriz não foi localizada.

Já Claudete mora no Brasil, em um condomínio para terceira idade, e diz que tem feito caminhadas, yoga e meditação para se manter saudável durante a pandemia do coronavírus.

Ela também afirmou que mantém contato com seu outro filho, Marcos, que mora em São Paulo. "Todo dia ele passa três mensagens para saber como que eu estou. E eu passo três para saber como que ele está indo. Coisas de filho".

Ana Paula Arósio tem uma história marcada pelo assédio da imprensa após sua decisão de passar cinco anos em "reclusão", desde 2010, quando quebrou um contrato de novela com a Globo.