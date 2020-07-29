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Mãe de Ana Paula Arósio diz que não vê filha há anos e sente saudades

Reclusa desde 2010, atriz mora em Londres com marido

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:15
Ana Paula Arósio no filme
Ana Paula Arósio no filme "Como Esquecer" Crédito: Divulgação
Dona Claudete Arósio, 74, mãe da atriz Ana Paula Arósio, 45, revelou que não conversa com a filha há anos. Ao programa Balanço Geral, da Record, ela afirmou nesta quarta-feira (29) que o assunto a machuca muito.
"É um assunto bem desagradável", disse ela, acrescentando que sente muitas saudades. "Estou muito bem para ficar me machucando de novo. Então é melhor ficar quietinha no meu canto".
Ana Paula mora atualmente com o marido Henrique Plombon Pinheiro, 41, em Londres. Procurada pela reportagem, a atriz não foi localizada.
Já Claudete mora no Brasil, em um condomínio para terceira idade, e diz que tem feito caminhadas, yoga e meditação para se manter saudável durante a pandemia do coronavírus.

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Ela também afirmou que mantém contato com seu outro filho, Marcos, que mora em São Paulo. "Todo dia ele passa três mensagens para saber como que eu estou. E eu passo três para saber como que ele está indo. Coisas de filho".
Ana Paula Arósio tem uma história marcada pelo assédio da imprensa após sua decisão de passar cinco anos em "reclusão", desde 2010, quando quebrou um contrato de novela com a Globo.
Surgiram inúmeros rumores sobre por que ela decidiu abandonar a carreira que tinha, de sobrepeso à depressão, para ir morar em Santa Rita do Passa Quatro (SP), indo posteriormente para Londres. Quando seu pai, Carlos, morreu em 2019, a atriz também não compareceu ao enterro dele.

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