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Em São Paulo

Fã encontra Ana Paula Arósio durante votação: 'Só eu a reconheci'

Atriz decidiu se afastar da vida pública em 2010 e desde então faz raras aparições; hoje, global mora na Inglaterra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 19:14

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 19:14

Ana Paula Tobias e Ana Paula Arósio: fã e atriz se esbarraram durante a votação, em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal
A professora Ana Paula Tobias, de 38 anos, encontrou a atriz Ana Paula Arósio enquanto votava em Jardim Marajoara, distrito de Campo Grande, no centro-Sul de São Paulo. Ela pediu para tirar uma foto com a global, que está afastada das telinhas desde 2010 e desde então tem feito raríssimas aparições. 
Em entrevista ao jornal Extra, a professora detalha: "Esperei ela votar, e quando ela estava indo embora, eu perguntei se podia tirar uma foto com ela, e ela falou: 'Sim, claro'. A Ana Paula Foi muito simpática e sorridente". De acordo com a fã, a atriz estava sozinha na hora em que votava. 
De acordo com o Extra, a fã diz que ninguém mais teve a sorte de tietar Arósio, porque ninguém mais reconheceu a artista: "Depois que ela saiu do colégio, as pessoas que estavam lá falaram para mim: 'Nossa, se você não falasse que era ela, a gente nem ia perceber... Mas ela tirou os óculos escuros e eu não tive como não reconhecer aquele olhão azul. Só eu a reconheci'. O físico está igual, mas só o rosto tá mais gordinho e o cabelo mais comprido".
A fã espera que a atriz não fique chateada com a repercussão que a foto está tendo na internet.  "Sei que ela não tem rede social, mas fiquei preocupada por não saber como vai ser a reação dela ao ver a foto que tiramos nos sites e na internet", diz, ao Extra. 
ANA PAULA ARÓSIO MORA NA INGLATERRA
 
Atualmente com 43 anos, segundo o Extra, Ana Paula vive hoje na Inglaterra, para onde se mudou em 2015 com o marido, arquiteto Henrique Pinheiro. O último trabalho da atriz na TV foi na série "Na Forma da Lei", em 2010. Em outubro de 2015 ela esteve no Brasil lançando o filme "A Floresta Que se Move".
Os familiares da artista continuam morando em São Paulo, e ela possui um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, no interior do estado.

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