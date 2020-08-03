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Jessica Alves, ex-Ken Humano, posa de maiô após se assumir trans

Estrela da TV mundial, brasileira exibiu o corpão em fotos só de maiô em sua casa de praia em Marbella, na Espanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:49

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:49

Jessica Alves, a estrela que se assumiu trans após ficar famosa como Ken Humano
Jessica Alves, a estrela que se assumiu trans após ficar famosa como Ken Humano Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk
Jessica Alves, o ex-Ken Humano Rodrigo Alves, que antes da transição ficou famoso no mundo todo pela semelhança com o boneco que é marido da Barbie, posou de maiô pela primeira vez depois que se assumiu trans. A bonita surgiu com um modelito preto em sua casa de praia em Marbella, na Espanha. 
Jessica, depois que se assumiu transgênero, passou por uma série de cirurgias plásticas de feminilização para ficar com a aparência natural. Ela tirou o tanquinho falso que mantinha no abdômen e mexeu em alguns pontos do rosto. 

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No início deste ano ela implantou as próteses de silicone nos seios e, na ocasião, revelou: "Estou muito feliz. Mas me sentindo trinta por cento mulher, não estou cem por cento, ainda". Ela tem 825 ml em cada seio. 

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