Jessica Alves, ex-Ken Humano, posa de maiô após se assumir trans

Jessica Alves, o ex-Ken Humano Rodrigo Alves, que antes da transição ficou famoso no mundo todo pela semelhança com o boneco que é marido da Barbie, posou de maiô pela primeira vez depois que se assumiu trans. A bonita surgiu com um modelito preto em sua casa de praia em Marbella, na Espanha.
Jessica, depois que se assumiu transgênero, passou por uma série de cirurgias plásticas de feminilização para ficar com a aparência natural. Ela tirou o tanquinho falso que mantinha no abdômen e mexeu em alguns pontos do rosto.
No início deste ano ela implantou as próteses de silicone nos seios e, na ocasião, revelou: "Estou muito feliz. Mas me sentindo trinta por cento mulher, não estou cem por cento, ainda". Ela tem 825 ml em cada seio.