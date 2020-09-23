Larissa Manoela fará participação no show do Criança Esperança

O show será apresentado por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho, e gravado nos Estúdios Globo sem plateia, devido à pandemia. Entre as participações especiais confirmadas também estão Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga.

Em 2020 o Criança Esperança chega à sua 35ª edição, e passou por algumas mudanças devido ao cenário atual. Neste ano o público não fará doações em dinheiro para a campanha, que são distribuídas para ONGs, e elas poderão ser feitas apenas por empresas. Já os telespectadores podem enviar vídeos pelo site da campanha que serão exibidos durante a programação da Rede Globo.