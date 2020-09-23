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Vídeo de homenagem

Larissa Manoela fará participação no show do Criança Esperança

Larissa participará de um vídeo produzido para homenagear os profissionais da área de saúde pela atuação durante a pandemia do novo coronavírus

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 08:05
A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
A atriz Larissa Manoela realizará uma participação especial no show do Criança Esperança 2020, que ocorre na próxima segunda-feira, 28. O evento anual será gravado sem plateia e com participações remotas de cantores, apresentadores e atores da Globo, incluindo Larissa, que aparecerá na campanha pela primeira vez.
Contratada para uma novela em 2020, Larissa participará de um vídeo produzido para homenagear os profissionais da área de saúde pela atuação durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi confirmada para o Estadão pela assessoria da emissora.
O show será apresentado por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho, e gravado nos Estúdios Globo sem plateia, devido à pandemia. Entre as participações especiais confirmadas também estão Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga.

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Em 2020 o Criança Esperança chega à sua 35ª edição, e passou por algumas mudanças devido ao cenário atual. Neste ano o público não fará doações em dinheiro para a campanha, que são distribuídas para ONGs, e elas poderão ser feitas apenas por empresas. Já os telespectadores podem enviar vídeos pelo site da campanha que serão exibidos durante a programação da Rede Globo.

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