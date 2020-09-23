Na TV Gazeta, Gizelly diz que vida financeira melhorou após 'BBB'

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas

"Minha vida financeira hoje está estável, bem melhor do que quando só advogava. As coisas mudaram para melhor. Graças a Deus, graças ao programa. Valeu, Boninho", brincou a empresária, em entrevista à revista Quem.

Gizelly, que hoje em dia vive em condomínio de alto padrão da Enseada do Suá, em Vitória, também falou sobre o projeto social que coordena ao lado de outras colegas. "A gente faz uma doação de R$ 10 mil por mês para alguma instituição no Brasil e já estamos indo para a quarta", reiterou.