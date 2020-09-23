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Na TV Gazeta, Gizelly diz que vida financeira melhorou após 'BBB'

Capixaba do 'BBB 20' se dedica a projetos sociais, gerencia a própria carreira e participa de quadro do Em Movimento, na TV Gazeta aos sábados

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 10:14
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20" - e, agora, integrante do time do Em Movimento, programa da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, que vai ao ar nas tardes de sábado -, disse que sua situação financeira mudou após sua passagem pelo reality global. 

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"Minha vida financeira hoje está estável, bem melhor do que quando só advogava. As coisas mudaram para melhor. Graças a Deus, graças ao programa. Valeu, Boninho", brincou a empresária, em entrevista à revista Quem. 
Gizelly, que hoje em dia vive em condomínio de alto padrão da Enseada do Suá, em Vitória, também falou sobre o projeto social que coordena ao lado de outras colegas. "A gente faz uma doação de R$ 10 mil por mês para alguma instituição no Brasil e já estamos indo para a quarta", reiterou. 

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Sobre suas participações da telinha da TV Gazeta a partir das 14h de todos os sábados, com o quadro A Hora do Furacão, a ex-BBB completou: "No programa, mostro o Espírito Santo e tem aumentado o interesse do público pelo meu Estado".

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