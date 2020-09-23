Na TV Gazeta, Gizelly diz que vida financeira melhorou após 'BBB'

Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20" - e, agora, integrante do time do Em Movimento, programa da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, que vai ao ar nas tardes de sábado -, disse que sua situação financeira mudou após sua passagem pelo reality global.
"Minha vida financeira hoje está estável, bem melhor do que quando só advogava. As coisas mudaram para melhor. Graças a Deus, graças ao programa. Valeu, Boninho", brincou a empresária, em entrevista à revista Quem.
Gizelly, que hoje em dia vive em condomínio de alto padrão da Enseada do Suá, em Vitória, também falou sobre o projeto social que coordena ao lado de outras colegas. "A gente faz uma doação de R$ 10 mil por mês para alguma instituição no Brasil e já estamos indo para a quarta", reiterou.
Sobre suas participações da telinha da TV Gazeta a partir das 14h de todos os sábados, com o quadro A Hora do Furacão, a ex-BBB completou: "No programa, mostro o Espírito Santo e tem aumentado o interesse do público pelo meu Estado".