TV Gazeta: 'Em Movimento' ganha quadro com ex-BBB e mais tempo no ar

Os apresentadores e repórteres do Em Movimento, da TV Gazeta, Luana Esteves e Diego Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @emmovimento

A partir das 14h do próximo sábado (19), o "Em Movimento" terá mais tempo no ar. O programa da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, passa a ocupar também a faixa do AgTV, que encerrou suas atividades no último fim de semana com a exibição do programa de número 90.

Agora, o "EM" não só passa a ter 35 minutos de duração como também estreia quadro com a ex-BBB Gizelly Bicalho , além de novas atrações que vão valorizar ainda mais a cultura do Espírito Santo . "Laje Capixaba" e "Lista Capixaba" são os nomes das duas novas apostas do programa para divulgar belezas e riquezas do Estado.

Os dois novos quadros vão mostrar artistas e lugares, respectivamente, que fazem a diferença na cena cultural do Espírito Santo. Eles também vão reforçar a missão do programa local - apresentado por Diego Araújo e Luana Esteves - de exaltar o que há de curioso e interessante no Estado.

os personagens são o ponto forte e o regionalismo é cultuado sem medo, fala. Segundo o gerente de Entretenimento da TV Gazeta, Cesinha Fernandes , as apostas fazem parte de um novo momento do "Em Movimento". "O programa entra em uma fase onde as histórias são cada vez mais importantes, ondee o regionalismo é cultuado sem medo, fala.

Ele também adianta que quem estreia no "Laje Capixaba" é um artista de circo de resistência, que atualmente dá aulas no mesmo projeto em que aprendeu sua arte. Para o "Lista Capixaba", dicas e curiosidades vão indicar bons lugares aos telespectadores para se visitar pelo Estado. "Neste sábado (19), teremos 10 motivos irresistíveis do Espírito Santo", confidencia.

"SuspensES" e "Esquadrão Empreendedor" são mais dois quadros que o vespertino vai ter para chamar de seu, além de manter o famoso "Tem Gosto de Quê?", em que convidados recebem delícias gastronômicas para decifrarem novos sabores.

GIZELLY BICALHO