TV Gazeta: 'Em Movimento' ganha quadro com ex-BBB e mais tempo no ar

A partir das 14h do próximo sábado (19), o "Em Movimento" terá mais tempo no ar. O programa da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, passa a ocupar também a faixa do AgTV, que encerrou suas atividades no último fim de semana com a exibição do programa de número 90.
Agora, o "EM" não só passa a ter 35 minutos de duração como também estreia quadro com a ex-BBB Gizelly Bicalho, além de novas atrações que vão valorizar ainda mais a cultura do Espírito Santo. "Laje Capixaba" e "Lista Capixaba" são os nomes das duas novas apostas do programa para divulgar belezas e riquezas do Estado.
Os dois novos quadros vão mostrar artistas e lugares, respectivamente, que fazem a diferença na cena cultural do Espírito Santo. Eles também vão reforçar a missão do programa local - apresentado por Diego Araújo e Luana Esteves - de exaltar o que há de curioso e interessante no Estado.
Segundo o gerente de Entretenimento da TV Gazeta, Cesinha Fernandes, as apostas fazem parte de um novo momento do "Em Movimento". "O programa entra em uma fase onde as histórias são cada vez mais importantes, onde os personagens são o ponto forte e o regionalismo é cultuado sem medo, fala.
Ele também adianta que quem estreia no "Laje Capixaba" é um artista de circo de resistência, que atualmente dá aulas no mesmo projeto em que aprendeu sua arte. Para o "Lista Capixaba", dicas e curiosidades vão indicar bons lugares aos telespectadores para se visitar pelo Estado. "Neste sábado (19), teremos 10 motivos irresistíveis do Espírito Santo", confidencia.
"SuspensES" e "Esquadrão Empreendedor" são mais dois quadros que o vespertino vai ter para chamar de seu, além de manter o famoso "Tem Gosto de Quê?", em que convidados recebem delícias gastronômicas para decifrarem novos sabores.
GIZELLY BICALHO
A ex-BBB Gizelly Bicalho, que tinha quadro em que mostrava a reforma de seu apartamento no AgTV, também passará para o time do Em Movimento em nova era. Agora, a advogada do "BBB 20" vai viver verdadeiras aventuras.
"O quadro dela também cresceu e vai sair só da reforma. Agora as aventuras dela acontecem por aí. Nesta primeira semana, ela já vai fazer SUP e bicicleta aquática", revela Cesinha.