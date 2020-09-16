Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

TV Gazeta: 'Em Movimento' ganha quadro com ex-BBB e mais tempo no ar

Atração que valoriza a cultura do Espírito Santo também terá mais participação de personalidades capixabas com tempo de programa ampliado

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 11:07
Os apresentadores e repórteres do Em Movimento, da TV Gazeta, Luana Esteves e Diego Araújo
Os apresentadores e repórteres do Em Movimento, da TV Gazeta, Luana Esteves e Diego Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @emmovimento
A partir das 14h do próximo sábado (19), o "Em Movimento" terá mais tempo no ar. O programa da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, passa a ocupar também a faixa do AgTV, que encerrou suas atividades no último fim de semana com a exibição do programa de número 90.
Agora, o "EM" não só passa a ter 35 minutos de duração como também estreia quadro com a ex-BBB Gizelly Bicalho, além de novas atrações que vão valorizar ainda mais a cultura do Espírito Santo. "Laje Capixaba" e "Lista Capixaba" são os nomes das duas novas apostas do programa para divulgar belezas e riquezas do Estado.
Os dois novos quadros vão mostrar artistas e lugares, respectivamente, que fazem a diferença na cena cultural do Espírito Santo. Eles também vão reforçar a missão do programa local - apresentado por Diego Araújo e Luana Esteves - de exaltar o que há de curioso e interessante no Estado.
Segundo o gerente de Entretenimento da TV Gazeta, Cesinha Fernandes, as apostas fazem parte de um novo momento do "Em Movimento". "O programa entra em uma fase onde as histórias são cada vez mais importantes, onde os personagens são o ponto forte e o regionalismo é cultuado sem medo, fala.
Ele também adianta que quem estreia no "Laje Capixaba" é um artista de circo de resistência, que atualmente dá aulas no mesmo projeto em que aprendeu sua arte. Para o "Lista Capixaba", dicas e curiosidades vão indicar bons lugares aos telespectadores para se visitar pelo Estado. "Neste sábado (19), teremos 10 motivos irresistíveis do Espírito Santo", confidencia.
"SuspensES" e "Esquadrão Empreendedor" são mais dois quadros que o vespertino vai ter para chamar de seu, além de manter o famoso "Tem Gosto de Quê?", em que convidados recebem delícias gastronômicas para decifrarem novos sabores.

Veja Também

Arquiteto que fez Cais das Artes, Paulo Mendes doa acervo e rebabe críticas

Philipe Lemos inicia intercâmbio de um mês na GloboNews

Irmã do sertanejo Eduardo Costa visita o ES para negociar investimentos

GIZELLY BICALHO

A ex-BBB Gizelly Bicalho, que tinha quadro em que mostrava a reforma de seu apartamento no AgTV, também passará para o time do Em Movimento em nova era. Agora, a advogada do "BBB 20" vai viver verdadeiras aventuras.
"O quadro dela também cresceu e vai sair só da reforma. Agora as aventuras dela acontecem por aí. Nesta primeira semana, ela já vai fazer SUP e bicicleta aquática", revela Cesinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados