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Philipe Lemos inicia intercâmbio de um mês na GloboNews

O jornalista vai fazer entradas ao vivo em telejornais nacionais e também participar do rodízio de apresentadores aos sábados

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 15:52
O apresentador do ESTV 1ª Edição, Philipe Lemos
O apresentador do ESTV 1ª Edição, Philipe Lemos Crédito: TV Gazeta
Os capixabas terão que esperar mais alguns dias para matar as saudades de Philipe Lemos na bancada do ES1. Após um breve período de férias, o jornalista está no Rio de Janeiro para um intercâmbio de 30 dias na GloboNews
A partir de quarta-feira (16), ele realiza entradas ao vivo em telejornais nacionais e também participa do rodízio de apresentadores aos sábados. O jornalista está escalado para entradas ao vivo nos programas "Globo News Em Ponto" (de 6h às 9h) e "Edição das 10" (de 9h às 13h). Durante esse período, o jornal "ES1" será apresentado apenas por Rafa Marquezini.
"É uma oportunidade de trabalhar em grandes coberturas nacionais, de estar com profissionais que admiro muito e de aprender mais e mais. A experiência com certeza vai ser importante para, no retorno, agregar muito ao jornalismo da TV Gazeta", comemora Philipe, que ano passado fez sucesso à frente da bancada do Jornal Nacional, na TV Globo.

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