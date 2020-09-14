Philipe Lemos inicia intercâmbio de um mês na GloboNews

O apresentador do ESTV 1ª Edição, Philipe Lemos Crédito: TV Gazeta

Os capixabas terão que esperar mais alguns dias para matar as saudades de Philipe Lemos na bancada do ES1. Após um breve período de férias, o jornalista está no Rio de Janeiro para um intercâmbio de 30 dias na GloboNews.

A partir de quarta-feira (16), ele realiza entradas ao vivo em telejornais nacionais e também participa do rodízio de apresentadores aos sábados. O jornalista está escalado para entradas ao vivo nos programas "Globo News Em Ponto" (de 6h às 9h) e "Edição das 10" (de 9h às 13h). Durante esse período, o jornal "ES1" será apresentado apenas por Rafa Marquezini.