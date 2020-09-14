Philipe Lemos inicia intercâmbio de um mês na GloboNews

Os capixabas terão que esperar mais alguns dias para matar as saudades de Philipe Lemos na bancada do ES1. Após um breve período de férias, o jornalista está no Rio de Janeiro para um intercâmbio de 30 dias na GloboNews.
A partir de quarta-feira (16), ele realiza entradas ao vivo em telejornais nacionais e também participa do rodízio de apresentadores aos sábados. O jornalista está escalado para entradas ao vivo nos programas "Globo News Em Ponto" (de 6h às 9h) e "Edição das 10" (de 9h às 13h). Durante esse período, o jornal "ES1" será apresentado apenas por Rafa Marquezini.
"É uma oportunidade de trabalhar em grandes coberturas nacionais, de estar com profissionais que admiro muito e de aprender mais e mais. A experiência com certeza vai ser importante para, no retorno, agregar muito ao jornalismo da TV Gazeta", comemora Philipe, que ano passado fez sucesso à frente da bancada do Jornal Nacional, na TV Globo.