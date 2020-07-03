Ex-BBB Gizelly Bicalho estreia quadro na TV Gazeta, neste sábado (4)

A ex-BBB Gizelly em seu novo apartamento, na Enseada do Suá Crédito: Reprodução/Instagram

Do confinamento da casa mais famosa do Brasil para o da vida real. A ex-BBB Gizelly Bicalho segue confinada em casa, na Capital capixaba, e reformando seu novo lar. Sim, a capixaba está de mudança para um espaço maior e abrirá as portas de seu novo apê para que o AgTV, da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES), possa acompanhar a reforma de perto, passo a passo. Todo esse processo poderá ser visto no quadro "Hora do Furacão: A Reforma", que estreia neste sábado, às 14h20.

"Eu estou feliz demais de compartilhar meus sonhos, de mostrar que eles são possíveis. O meu lema sempre foi o que está escrito em nossa linda bandeira: trabalha e confia. E eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos. Ah, e agora o furacão está na TV Gazeta" , comemora Gizelly.

O novo apartamento terá os pisos trocados, quatro banheiros reformados com pedras ornamentais, uma nova cozinha, área gourmet e estúdio de gravação. O AgTV vai mostrar todas as transformações, as expectativas, as escolhas da Gizelly, dicas de decoração, os momentos de emoção e ver, junto com ela, a construção desse sonho.

A advogada de Iúna, que virou celebridade e já conta com cerca de 4,5 milhões de seguidores apenas no Instagram (@gizellybicalho), antes do Big Brother morava em um apartamento pequeno em Jardim da Penha, em Vitória.

Agora, além de uma casa do tamanho que sempre quis, ela vai ter uma vista privilegiada. O novo endereço fica de frente para o Convento da Penha, Praça do Papa e Terceira Ponte, símbolos do Estado que Gizelly tem muito orgulho e faz questão de propagar para o Brasil todo.

Assim que saiu do BBB, a Gizelly veio ser entrevistada no estúdio do AgTV. O carisma dela é contagiante e a sua vontade de fazer TV veio crescendo. A reforma foi anunciada na rede social dela e começou a ser acompanhada pelo público. Então tivemos a ideia de juntar tudo aqui na TV Gazeta., afirma o gerente de entretenimento da emissora, Cesar Fernandes.