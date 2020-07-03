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Televisão

Ex-BBB Gizelly Bicalho estreia quadro na TV Gazeta, neste sábado (4)

'Hora do Furacão: A Reforma' será exibido no AgTV, programa local da afiliada da TV Globo no Espírito Santo, e vai acompanhar a reforma do novo apartamento da advogada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:39

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:39

A ex-BBB Gizelly em seu novo apartamento, na Enseada do Suá
A ex-BBB Gizelly em seu novo apartamento, na Enseada do Suá Crédito: Reprodução/Instagram
Do confinamento da casa mais famosa do Brasil para o da vida real. A ex-BBB Gizelly Bicalho segue confinada em casa, na Capital capixaba, e reformando seu novo lar. Sim, a capixaba está de mudança para um espaço maior e abrirá as portas de seu novo apê para que o AgTV, da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES), possa acompanhar a reforma de perto, passo a passo. Todo esse processo poderá ser visto no quadro "Hora do Furacão: A Reforma", que estreia neste sábado, às 14h20.
"Eu estou feliz demais de compartilhar meus sonhos, de mostrar que eles são possíveis. O meu lema sempre foi o que está escrito em nossa linda bandeira: trabalha e confia. E eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos. Ah, e agora o furacão está na TV Gazeta" , comemora Gizelly.
O novo apartamento terá os pisos trocados, quatro banheiros reformados com pedras ornamentais, uma nova cozinha, área gourmet e estúdio de gravação. O AgTV vai mostrar todas as transformações, as expectativas, as escolhas da Gizelly, dicas de decoração, os momentos de emoção e ver, junto com ela, a construção desse sonho.
Ver essa foto no Instagram

Olha quem chegou na casa do AGTV !!!

Uma publicação compartilhada por AG (@sigaag) em

A advogada de Iúna, que virou celebridade e já conta com cerca de 4,5 milhões de seguidores apenas no Instagram (@gizellybicalho), antes do Big Brother morava em um apartamento pequeno em Jardim da Penha, em Vitória.
Agora, além de uma casa do tamanho que sempre quis, ela vai ter uma vista privilegiada. O novo endereço fica de frente para o Convento da Penha, Praça do Papa e Terceira Ponte, símbolos do Estado que Gizelly tem muito orgulho e faz questão de propagar para o Brasil todo.
Assim que saiu do BBB, a Gizelly veio ser entrevistada no estúdio do AgTV. O carisma dela é contagiante e a sua vontade de fazer TV veio crescendo. A reforma foi anunciada na rede social dela e começou a ser acompanhada pelo público. Então tivemos a ideia de juntar tudo aqui na TV Gazeta., afirma o gerente de entretenimento da emissora, Cesar Fernandes.

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Há duas semanas, Gizelly fez um vídeo de apresentação do novo lar no seu Instagram, contando a importância dessa conquista e motivando os seguidores a batalharem pelo que querem. Rapidamente o vídeo foi compartilhado milhares de vezes e chegou a ser visto por 2 milhões de pessoas. Matérias sobre o apartamento saíram em mais de 25 sites de notícias. Agora, esse reality ganha mais força na TV Gazeta.
Ver essa foto no Instagram

BEM-VINDOS MEUS FURACÕES!!!! ???

Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) em

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