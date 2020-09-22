Mãe de Chay, Herica Godoy celebra 48 anos em Vitória: 'Amo viver'

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48 anos me parecia tempo demais quando eu era criança. Hoje, sinto ser o começo de uma vida. Nossas perspectivas sobre o tempo mudam conforme ele vai passando e isso não é privilégio meu. Ao mesmo tempo que olho tantas coisas vividas no passado, ao vislumbrar o futuro tenho a impressão de ter tudo ainda pra viver. Eu me casei duas vezes, criei três filhos, fiquei viúva, me graduei em jornalismo, dei início ao meu próprio negócio, tive dois netos e alguns amores fracassados. Eu amo viver! Amo aprender com as experiências que tenho. Sabe a tal "metamorfose ambulante" que Raul Seixas eternizou? Sou ela. Mudo de ideia quando percebo que estou equivocada. Gosto de uma boa discussão que haja argumentação coerente. Odeio que mintam pra mim. Não carrego fardos do que passou, muito menos mágoas e recentimentos. Se eu disser que te amo, acredite, nunca é da boca pra fora. Gosto de cuidar, de fazer carinho, de beijar, de jogar conversa fora ao redor da mesa e gosto muito, muito mesmo de tomar café. Prefiro que cozinhem pra mim, mas pode deixar a sobremesa por minha conta. Gosto de rir alto e de dançar forró. Gosto de acampar e de dirigir na estrada ou na cidade sem muito trânsito. Girassol é a flor mais linda que existe, minha cor preferida é a do pôr do sol e ir à praia num dia ensolarado me faz tão bem que nem sei explicar. Gosto de conchas, de cata-las na beira do mar e na areia da praia. Eu amo verde! Árvores, plantas... Amo os cachorros e tenho um pezinho atrás com gatos. Detesto banho frio e adoro pensar na vida debaixo da água quente do chuveiro. Falo alto e se fico nervosa, isso piora um bocado. Minha característica mais virginiana é a criticidade. Adoro receber amigos em casa pra resenha e comilança. Sou uma mãe coruja, mas como não ser com os filhos maravilhosos que Deus me deu? Minha família é a coisa mais preciosa que eu tenho. Não tenho medo da morte e Jesus é o grande amor da minha vida. Eu procuro falar sempre a verdade, e me expressar da maneira mais honesta e clara possível. Não tenho dificuldade alguma em pedir perdão. Meu maior inimigo é o meu temperamento. Minha maior virtude é estar aberta ao aprendizado e mudanças. ??Continua nos comentários??