Mãe de Chay, Herica Godoy celebra 48 anos em Vitória: 'Amo viver'

Herica Godoy acaba de completar nova idade! A mãe do ator Chay Suede, da Globo, usou seu perfil do Instagram para refletir sobre a jornada e aproveitar para divagar sobre as etapas da própria vida. Em um longo texto, a empresária e jornalista lembrou da trajetória desde a infância até o saldo que faz hoje em dia.
"48 anos me parecia tempo demais quando eu era criança. Hoje, sinto ser o começo de uma vida. Nossas perspectivas sobre o tempo mudam conforme ele vai passando e isso não é privilégio meu. Ao mesmo tempo que olho tantas coisas vividas no passado, ao vislumbrar o futuro tenho a impressão de ter tudo ainda para viver. Eu me casei duas vezes, criei três filhos, fiquei viúva, me graduei em jornalismo, dei início ao meu próprio negócio, tive dois netos e alguns amores fracassados", começou.
A capixaba, que mora em Vitória, no Espírito Santo, também falou da família no textão e disse ter verdadeira paixão. E ainda confessou: "Sou uma mãe coruja, mas como não ser com os filhos maravilhosos que Deus me deu? Minha família é a coisa mais preciosa que eu tenho. Não tenho medo da morte e Jesus é o grande amor da minha vida".
A sogra de Laura Neiva finalizou: "Isso é um pouquinho de mim, de quem me tornei nesses 48 anos. Deus me deu coisas lindas até aqui e eu espero que Ele me permita viver mais um bocado porque com todos os perrengues que a gente passa, viver é bom demais!".