Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amigas

Ana Maria Braga posta foto rara com Hebe Camargo: 'Rainhas'

Apresentadora da Globo relembrou clique ao lado de uma das grandes damas da TV brasileira e fãs se encantaram com a foto

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 08:18
As apresentadoras Hebe Camargo e Ana Maria Braga em clique feito durante missa em 2001
As apresentadoras Hebe Camargo e Ana Maria Braga em clique feito durante missa em 2001 Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga levou seus seguidores ao delírio neste domingo (20). A apresentadora da Globo postou uma foto rara em que está acompanhada de Hebe Camargo. No clique, as duas marcavam presença em uma celebração de missa em 2001. Hebe morreu aos 83 anos em setembro de 2012 depois de sofrer uma parada cardíaca em sua casa no Morumbi, em São Paulo. 
No post, Ana Maria escreveu: "Com a Hebe em Missa para Nossa Senhora de Fátima no Sumaré em 2001". 

Veja Também

Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Roberto Cabrini é demitido do SBT após 11 anos

"A Fazenda 12": Biel é acusado de gordofobia após comentário sobre Jojo

Fãs famosos e anônimos se manifestaram. "Lindas!", escreveu Diogo Nogueira. Ary Fontoura deixou um comentário em forma de emojis de coração. "Rainhas da TV", falou outra seguidora. E um seguidor observou: "Duas lendas da televisão". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados