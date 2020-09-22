Ana Maria Braga posta foto rara com Hebe Camargo: 'Rainhas'

Ana Maria Braga levou seus seguidores ao delírio neste domingo (20). A apresentadora da Globo postou uma foto rara em que está acompanhada de Hebe Camargo. No clique, as duas marcavam presença em uma celebração de missa em 2001. Hebe morreu aos 83 anos em setembro de 2012 depois de sofrer uma parada cardíaca em sua casa no Morumbi, em São Paulo.
No post, Ana Maria escreveu: "Com a Hebe em Missa para Nossa Senhora de Fátima no Sumaré em 2001".
Fãs famosos e anônimos se manifestaram. "Lindas!", escreveu Diogo Nogueira. Ary Fontoura deixou um comentário em forma de emojis de coração. "Rainhas da TV", falou outra seguidora. E um seguidor observou: "Duas lendas da televisão".