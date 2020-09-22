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Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Socialite e empresária não teve data e causa da morte divulgadas pela imprensa e confirmação da morte foi dada pelo site TMZ

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 08:07
A socialite e empresária Jackie Stallone
A socialite e empresária Jackie Stallone Crédito: Reprodução/Instagram @keonmedia
Jacqueline Frances Stallone, publicamente conhecida como Jackie Stallone, mãe do hollywoodiano Sylvester Stallone, morreu aos 98 anos. As informações foram divulgadas pelo site TMZ. 
Jackie, que não teve data e motivo de sua morte revelados, fez carreira como astróloga, chegou a trabalhar como dançarina e promoter de luta livre. Além de Sylvester, também teve o cantor Frank Stallone e a atriz Toni D'Alto. 

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O último post de Jackie nas redes sociais foi ao lado de Sylvester no dia 26 de julho em uma foto antiga. 
Ver essa foto no Instagram

My son @officialslystallone with his dog Butkus

Uma publicação compartilhada por Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone) em

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