Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Jacqueline Frances Stallone, publicamente conhecida como Jackie Stallone, mãe do hollywoodiano Sylvester Stallone, morreu aos 98 anos. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.
Jackie, que não teve data e motivo de sua morte revelados, fez carreira como astróloga, chegou a trabalhar como dançarina e promoter de luta livre. Além de Sylvester, também teve o cantor Frank Stallone e a atriz Toni D'Alto.
O último post de Jackie nas redes sociais foi ao lado de Sylvester no dia 26 de julho em uma foto antiga.