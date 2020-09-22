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Polêmica!

'A Fazenda 12': Biel é acusado de gordofobia após comentário sobre Jojo

Cantor comparou corpo de Jojo Todynho com o de Mirella

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 07:44
"A Fazenda 12": Biel e outros peões conversam em área de quarto Crédito: Record TV/Reprodução
O cantor Biel comparou o corpo de Jojo Todynho com o de Mirella e foi acusado de gordofobia nas redes sociais pelos telespectadores de A Fazenda 12 (Record).
"Tocou a música da Jojo e todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas ela brilhou. Ela não precisa de música estourada. Dançou, jogou a bunda para cima e para baixo e deixou todos caras babando. As duas são cantoras de funk. Acha que a Jojo gosta? Você acha que a Jojo causaria isso em alguém?", indagou Biel aos colegas na casa da árvore.
Rapidamente muita gente se revoltou na internet acusando-o de ser preconceituoso. As equipes que cuidam das redes sociais de Jojo e Mirella se pronunciaram pela internet sobre o caso.
No perfil de Jojo, foi colocado uma mensagem de que qualquer sentimento negativo e desrespeitosos direcionado a Jojo seria causado "pela própria inabilidade em lidar com a raiva, frustração, irritação e tristeza, ou seja, pura amargura ou algum desvio de caráter". O perfil ainda deia claro que a competidora mais do que resolvida quando o assunto é vaidade.

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O perfil de Mirella também se posicionou e se mostrou ao lado de Jojo. "Corpo nunca foi sinônimo de talento. A Mirella tem o brilho dela, assim como Jojo também tem. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens. Comentário infeliz", disse.
Essa é a segunda vez que Jojo sofre com comentários desse tipo. Em papo com Ceglia na cozinha, Cartolouco começou a falar do corpo de Jojo e teria sugerido que ela devesse fazer uma cirurgia bariátrica para perder medidas. Porém, a equipe ou família do participante em sua rede social o defendeu e alegoua que ele teria dito o contrário.
"Mas vem cá. Você não acha que ela deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?", perguntou o ex-repórter da Globo demitido do canal após diversas polêmicas.

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