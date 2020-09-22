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Fora do Conexão Repórter

Roberto Cabrini é demitido do SBT após 11 anos

Ainda não é possível saber sobre qual programa ficará no ar no lugar do Conexão Repórter ou se mais alguém será contratado

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 07:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 07:40
O jornalista Roberto Cabrini
O jornalista Roberto Cabrini Crédito: Reprodução/Instagram @roberto_cabrini_jornalista
O jornalista Roberto Cabrini, 59, não faz mais parte da equipe do SBT. A informação foi dada pelo colunista Flavio Ricco. O SBT diz que não comentará o caso.
Cabrini permaneceu na emissora por 11 anos. Porém, só sairá no fim de outubro. No canal ele apresentava o Conexão Repórter. Segundo o colunista, o alto custo de produção e a falta de retorno de publicidade teriam pesado para a não continuidade do contrato de trabalho.
Ainda não é possível saber sobre qual programa ficará no ar no lugar do Conexão Repórter ou se mais alguém será contratado. O SBT também não confirma se até o final do ano haverá mais mudanças na grade ou demissões.
Já o fim do contrato da jornalista Rachel Sheherazade, 47, com a emissora de Silvio Santos (SBT) acontecerá no fim do mês de outubro. Segundo especulações divulgadas pelos jornalistas Ricardo Feltrin e Fefito, do UOL, a âncora do SBT Brasil não terá seu contrato renovado.
Com isso, a bancada do telejornal noturno ficará com o lugar a ser ocupado. Nos bastidores, Márcia Dantas, que apresenta o jornal alguns dias, deve assumir a posição de Sheherazade. A informação foi dada pelo colunista Fefito, mas ainda não confirmada pela emissora.

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À reportagem, o SBT confirmou que o contrato de Sheherazade vai até o dia 31 de outubro, mas poupou comentários extras. "Por questões contratuais até lá o SBT não irá se pronunciar".

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