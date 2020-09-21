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Saúde

Anitta finaliza tratamento de três meses e diz ter se curado da trombose

Cantora teve de ser internada em junho por causa da doença

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 15:42
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta fez uma série de stories neste domingo, 20, para dizer que terminou o tratamento contra trombose, doença da qual precisou ser internada em junho deste ano, no hopital da Rede D'Or, no Rio de Janeiro.
"Gente, foi um pedido da minha doutora aqui dizer que a trombose é uma doença tratável, curável. Tem sim risco de morte. Muitas pessoas são diagnosticadas e não fazem o tratamento até o final e mata real, de verdade, dá embolia pulmonar, enfim, uma série de riscos", enfatiza.
Anitta ressalta que não é médica e que não sabe explicar tecnicamente o estado de saúde, mas alerta: "Se o coágulo chega no cérebro, no pulmão, mata de verdade".

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A cantora também contou que a trombose precisa de acompanhamento sério e regular. "É diagnosticável, é tratável. Demora o tratamento. Demorei três meses para completar meu tratamento, mas tem que fazer ele direitinho porque aí dá tudo certo. É uma doença muito grave, então, tem que se cuidar. Está tudo bem comigo. Estou 100% 'eliminada', gente", finaliza sorrindo.
Na semana passada, Anitta divulgou o single mundial Me Gusta.

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