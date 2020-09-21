Biel e Léo Áquilla farão cena de sexo em filme, diz colunista

Ainda não se sabe quando Biel deixará "A Fazenda 12". Mas assim que isso acontecer, o artista já tem trabalho confirmado em novo projeto. Trata-se do filme "Vitrine Humana", do escritor e roteirista Silvio Cerceau. A trama contará histórias de garotos de programa, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
De acordo com a jornalista, Biel será um garoto de programa no filme e vai fazer cenas de sexo com Léo Áquilla, que vai viver Babi na história, uma das moradoras do Casarão de Pandora, onde a narrativa se desenrola.
Além dos dois, nomes como Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leão Lobo também estão confirmados no elenco. Parte dos atores, segundo Fábia Oliveira, já até começaram a leitura de roteiros, mas as gravações só vão começar quando Biel deixar o reality da Record.