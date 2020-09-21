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Filme de garotos de programa

Biel e Léo Áquilla farão cena de sexo em filme, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, modelo trans e cantor viverão cenas quentes em 'Vitrine Humana', filme sobre garotos de programa

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 08:08
O cantor Biel e a modelo e apresentadora Léo Áquilla
O cantor Biel e a modelo e apresentadora Léo Áquilla Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Ainda não se sabe quando Biel deixará "A Fazenda 12". Mas assim que isso acontecer, o artista já tem trabalho confirmado em novo projeto. Trata-se do filme "Vitrine Humana", do escritor e roteirista Silvio Cerceau. A trama contará histórias de garotos de programa, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
De acordo com a jornalista, Biel será um garoto de programa no filme e vai fazer cenas de sexo com Léo Áquilla, que vai viver Babi na história, uma das moradoras do Casarão de Pandora, onde a narrativa se desenrola. 

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Além dos dois, nomes como Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leão Lobo também estão confirmados no elenco. Parte dos atores, segundo Fábia Oliveira, já até começaram a leitura de roteiros, mas as gravações só vão começar quando Biel deixar o reality da Record. 

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