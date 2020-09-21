Faustão usa relógio raro de quase R$ 1 milhão e web reage: 'Bilionário'

Fausto Silva, o Faustão, ostentou no programa que leva seu nome na Globo deste domingo (20).
O apresentador do Domingão do Faustão exibiu um relógio de quase R$ 1 milhão, conforme levantou o perfil do Twitter Faustão Fashion. Ao vivo, o comunicador surgiu com a peça rara, com apenas 50 unidades produzidas no mundo todo.
Trata-se de um Richard Mille RM 60-01 St Barth's Regatta Titanium, que equivale a R$ 965.042,70. Convertido em salários mínimos, o preço da joia masculina vale 923 salários mínimos.
No Twitter, os internautas reagiram à novidade. "Ele é bilionário", soltou um. Outro comentou: "Dá para se aposentar só com um relógio desse". Geisy Arruda também escreveu: "Nunca vi tanto número junto assim".