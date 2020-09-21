'A Fazenda 12': Climão! Lucas Selfie e Luiza Ambiel armam barraco

Lucas Maciel resolveu tirar satisfação com Luiza Ambiel na tarde deste domingo (20), mas a situação fugiu do controle. Quando o apresentador chamou Luiza de fofoqueira. Os dois discutiram feio na frente de todos. "Eu não vou bater tambor para palhaço dançar", disse a atriz.
O primeiro desentendimento entre os dois se deu na última quinta-feira (17), quando o ex-repórter do Pânico na Band torceu para que Fernandinho Beat Box voltasse da primeira roça do reality em vez de Raissa. "Eu honro essa calcinha enorme que estou usando", bradou a musa da Banheira do Gugu.
Lucas "Selfie" não gostou de saber que Luiza contou para Raissa sobre sua preferência, pois fazia planos de beijar a Vice-Miss Bum Bum na festa de sexta (18). "Só enche o saco quem não é feliz", alfinetou Ambiel em uma conversa na área externa. "Eu estou feliz demais, quem está chorando pelos cantos da casa não sou eu", replicou Selfie.
Após intensa troca de ofensas, Luiza preferiu encerrar a discussão: "Eu fico na minha e você fica na sua." Ao dizer que daqui por diante só daria "bom dia, boa tarde e boa noite", a musa ainda levou uma última alfinetada de Lucas: "Nem precisa, economiza. Guarda para quem está afim de ouvir".