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Água no pulmão

Filho diz que estado de saúde da cantora Vanusa é grave

O vencedor da Casa dos Artistas 2 (2002) também falou sobre como a saúde da mãe foi afetada pela depressão, que foi agravada pela dependência química

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 08:16
A cantora Vanusa
A cantora Vanusa Crédito: Reprodução/Instagram @vanusacantoraoficial
Rafael Vannucci, 41, falou sobre o estado de saúde da mãe, a cantora Vanusa, 73. Segundo boletim médico, ela teve uma piora no estado de saúde na terça-feira (22). No momento, encontra-se intubada e respirando com a ajuda de aparelhos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP), onde está internada desde desde 5 de setembro .
"Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos", afirmou o hoje empresário. "Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave."
"Ela apresentou piora que foi determinada com a constatação de água no pulmão", explicou. "Teve também alteração de pressão e tudo isso fez com que a intubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela."
O vencedor da Casa dos Artistas 2 (2002) também falou sobre como a saúde da mãe foi afetada pela depressão, que foi agravada pela dependência química. "Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química", revelou.
"Tudo piorou há cerca de 5 anos quando ela foi afetada pela bactéria H. pylori, contraída ao tomar água", contou. "Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 kg e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito."

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Ele contou ainda que, durante esse período, foram feitas diversas tentativas de tratar Vanusa. "Cerca de 8 ou 9 enfermeiras passaram por sua casa, mas ela não aceitava", afirmou. "Daí as internações diversas, em clínica de reabilitação, em casa de repouso, casa para idosos."
Apesar de a irmã dele, Aretha Marcos, 46, afirmar que Vanusa está com mal de Alzheimer, Vannucci explicou que a mãe não teve esse diagnóstico. Ele afirma que ela sofre de síndrome demencial, termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade.

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