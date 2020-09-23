A Fazenda 12: JP Gadelha acusa Cartolouco de falso: 'Vem calar minha boca'

JP Gadelha, que brigou com Cartolouco após indicação à roça Crédito: Reprodução/playplus

O clima esquentou em A Fazenda 12 desde às indicações para a nova roça, na noite desta terça-feira (22). Foram trocas de farpas entre Rodrigo Moraes e Carol Narizinho e uma enorme discussão entre JP Gadelha e Lucas Strabko, o Cartolouco, com direito a ofensas, palavrões e um corte de relações entre os dois.

O ex-The Circle JP Gadelha se revoltou com o voto do jornalista Cartolouco na companheira de confinamento Luiza Ambiel, já que, segundo ele, os dois eram bastante próximos desde a primeira festa. "Dando abraço na pessoa, cheio de carinho, amorzinho, quase pedindo em casamento, aí tu chega e vota nela. Está errado", afirmou.

"Hipocrisia não cola comigo não, sou sincero e honesto. De gente falsa, quero distância, e você é um cara falso", completou JP, que recordou um problema que teria tido com Cartolouco por comentários negativos à sua conta no Twitter. "Eu não sou de xingar. Para chegar a esse ponto, falar palavrão é porque estou extremamente chateado", disse.

Cartolouco, no entanto, afirmou que pediu desculpas pelo episódio anterior e que votou em Luiza Ambiel, justamente para salvar JP: "Me indispus com os outros para salvar o seu. Estava três votos na Luiza e dois em você. Para salvar o seu, eu votei nela". JP, no entanto, rejeitou a justificativa.

Em meio à discussão, JP continuou: "Não tenho direito de falar o que eu quero? Pensei que você estava querendo calar a minha boca. Porque se quiser, você levanta e vem", encerrou ele, antes de dizer que as relações dos dois seria cortada: "A partir de hoje é bom dia, boa tarde, boa noite."

Ao todo, foram indicados para a roça Carol Narizinho, indicada pelo Fazendeiro Rodrigo Moraes, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. Biel teve o poder de vetar um deles para a Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (23), colocando essa pessoa automaticamente na roça, e ele decidiu por Luiza Ambiel.

Sem chegar perto do barraco protagonizado por JP e Cartolouco, Carol Narizinho e Rodrigo Moraes também trocaram farpas em decorrência da votação, após ela pedir satisfação sobre o voto nela. "É por que eu não brinco tanto, por que não falo tanto, por que sou mais na minha? Você também é mais na tua. Não brinca, conversa...".