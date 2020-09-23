Buddy Valastro, o Cake Boss, publica foto em hospital após 'acidente terrível'

Buddy Valastro, 43, estrela do reality americano Cake Boss, revelou nesta quarta-feira (23) ter sofrido um "acidente terrível" há alguns dias. O confeiteiro norte-americano publicou uma foto no seu perfil no Instagram em que aparece em uma cama de hospital e com um dos braços enfaixado.
Na legenda, ele escreveu: "Eu me envolvi em um acidente terrível alguns dias atrás. O que vocês acham do meu novo acessório?" Valastro não deu detalhes do que aconteceu. Pessoas de todo o mundo, inclusive do Brasil, comentaram na imagem desejando que ele se recupere logo.
Além do Cake Boss, o confeiteiro é conhecido por apresentar outros programas culinários, como o Next Great Baker, que no Brasil recebeu o nome de Batalha dos Confeiteiros. O reality teve duas temporadas na Record, em 2015 e em 2018. Valastro tem também em São Paulo filiais da Carlo's Bakery, sua rede de padarias.