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Buddy Valastro, o Cake Boss, publica foto em hospital após 'acidente terrível'

Sem dar detalhes do ocorrido, confeiteiro aparece em imagem com braço enfaixado

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:32
Buddy Valastro publica foto em hospital após acidente
Buddy Valastro publica foto em hospital após acidente Crédito: Instagram/buddyvalastro
Buddy Valastro, 43, estrela do reality americano Cake Boss, revelou nesta quarta-feira (23) ter sofrido um "acidente terrível" há alguns dias. O confeiteiro norte-americano publicou uma foto no seu perfil no Instagram em que aparece em uma cama de hospital e com um dos braços enfaixado.
Na legenda, ele escreveu: "Eu me envolvi em um acidente terrível alguns dias atrás. O que vocês acham do meu novo acessório?" Valastro não deu detalhes do que aconteceu. Pessoas de todo o mundo, inclusive do Brasil, comentaram na imagem desejando que ele se recupere logo.

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Além do Cake Boss, o confeiteiro é conhecido por apresentar outros programas culinários, como o Next Great Baker, que no Brasil recebeu o nome de Batalha dos Confeiteiros. O reality teve duas temporadas na Record, em 2015 e em 2018. Valastro tem também em São Paulo filiais da Carlo's Bakery, sua rede de padarias.

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