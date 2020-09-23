Buddy Valastro, o Cake Boss, publica foto em hospital após 'acidente terrível'

Buddy Valastro publica foto em hospital após acidente Crédito: Instagram/buddyvalastro

Buddy Valastro, 43, estrela do reality americano Cake Boss, revelou nesta quarta-feira (23) ter sofrido um "acidente terrível" há alguns dias. O confeiteiro norte-americano publicou uma foto no seu perfil no Instagram em que aparece em uma cama de hospital e com um dos braços enfaixado.

Na legenda, ele escreveu: "Eu me envolvi em um acidente terrível alguns dias atrás. O que vocês acham do meu novo acessório?" Valastro não deu detalhes do que aconteceu. Pessoas de todo o mundo, inclusive do Brasil, comentaram na imagem desejando que ele se recupere logo.