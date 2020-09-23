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Anitta volta ao palco de Jimmy Fallon, desta vez como atração principal

Cantora apresenta a música 'Me Gusta', que ela gravou junto com Cardi B

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:35
Anitta em seu novo trabalho de divulgação
Anitta em seu novo trabalho de divulgação "Me Gusta" Crédito: Instagram/@anitta
Anitta, 27, vai ser a atração musical do The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC. A brasileira vai apresentar a música "Me Gusta", que ela lançou recentemente e tem participações de Cardi B e Myke Towers.
Essa não será a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente pelo comediante Jimmy Fallon. Em 2017, ela esteve no programa para apresentar a música "Switch", que lançou ao lado de Iggy Azalea.
No entanto, a presença de Anitta no palco durou tão pouco que virou meme. Na internet, fãs comentavam que Iggy estaria tentando atrapalhar a carreira internacional da brasileira. Desta vez, ela será a estrela principal.

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Exibido desde 1954 pela NBC, o Tonight Show é um dos mais emblemáticos programas da história da televisão. Fallon é o seu sexto apresentador, que já teve Johnny Carson (de 1962 a 1992) e Jay Leno (1992 a 2014) ocupando anteriormente o seu lugar.
Há poucas semanas, Anitta também apareceu no talk show de James Corden.

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