Luciana Gimenez exibe luta para fechar vestido justo: 'Vai explodir'

Quem acompanha Luciana Gimenez nas redes sociais sabe que volta e meia a mãe de Lucas Jagger adora mostrar os bastidores das gravações de seus programas. Faz parte dos vídeos postados nos estúdios da Rede TV o momento em que a bonita se arruma e, com isso, fecha os vestidos por botões ou zíper.
Na última semana, a apresentadora já havia mostrado a saga que foi fechar um modelito Dolce & Gabbana em seus stories, mas o problema não se trata de um caso isolado.
"Gente, eu tenho um problema com todos os tipos de zíper no Brasil. O fato é que o zíper não funciona, é impressionante, qual o problema de zíper no Brasil? Eu nunca tive esse problema em outros lugares", disse ela, em post mais recente nas redes sociais.
Mostrando o corpão, em outra gravação, Gimenez ainda brincou: "Gente, vai explodir isso, por que zíper no Brasil é um evento? Não dá para ficar com isso, imagina se explode isso no meio do programa. Deem audiência para o meu zíper empacado.