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Luciana Gimenez exibe luta para fechar vestido justo: 'Vai explodir'

Apresentadora mostra bastidores de seus programas na Rede TV nos stories do Instagram e sempre fala da dificuldade de fechar o zíper de vestidos

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 08:50
A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Quem acompanha Luciana Gimenez nas redes sociais sabe que volta e meia a mãe de Lucas Jagger adora mostrar os bastidores das gravações de seus programas. Faz parte dos vídeos postados nos estúdios da Rede TV o momento em que a bonita se arruma e, com isso, fecha os vestidos por botões ou zíper. 
Na última semana, a apresentadora já havia mostrado a saga que foi fechar um modelito Dolce & Gabbana em seus stories, mas o problema não se trata de um caso isolado. 
"Gente, eu tenho um problema com todos os tipos de zíper no Brasil. O fato é que o zíper não funciona, é impressionante, qual o problema de zíper no Brasil? Eu nunca tive esse problema em outros lugares", disse ela, em post mais recente nas redes sociais. 

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Mostrando o corpão, em outra gravação, Gimenez ainda brincou: "Gente, vai explodir isso, por que zíper no Brasil é um evento? Não dá para ficar com isso, imagina se explode isso no meio do programa. Deem audiência para o meu zíper empacado. 
Luciana Gimenez exibe luta para fechar vestido justo:
Luciana Gimenez exibe luta para fechar vestido justo: "Vai explodir" Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

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