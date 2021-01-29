Capixaba tem oferta de emprego até dos EUA após ter arte postada por Anitta

Arte com "Anitta" feita pelo capixaba Welker Maciel e postada pela cantora Crédito: Welker Maciel

A tag "Anitta faz alguma coisa" nunca fez tanto sentido. É que desde o início da pandemia, Welker Maciel, de 29 anos, vinha tendo cada vez menos trabalhos para concluir (ele trabalha como freelancer). Publicitário por formação, o capixaba, que decidiu se mudar para São Paulo no fim do ano passado, começou, então, a investir em artes digitais de artistas para aumentar o portifólio e criar mais habilidades.

propostas de emprego até de empresa dos Estados Unidos para trabalhar no segmento. Nesta quinta-feira (28), ele desenhou Anitta e postou a arte em seu perfil do Instagram, que até então tinha cerca de 1,3 mil seguidores. Menos de duas horas depois da publicação, a cantora já havia republicado o desenho em suas mídias e Welker estava recebendopara trabalhar no segmento.

“Nunca imaginei que Anitta iria nem sequer ver o desenho, quanto mais postar. Eu comecei a fazer as artes com artistas aleatórios para ganhar prática. Fiz dela por causa da música nova, em que ela aparece de biquíni na neve. Postei e marquei. Um fã-clube viu, deve ter enviado, e ela adorou, pelo que parece”, celebra o publicitário, formado em 2016.

Welker, que estava vivendo de serviços como freelancer, agora está com algumas propostas na mesa sob análise. Mas com a certeza de que até o fim do mês terá um contrato assinado em mãos. “Estou muito animado e nem estou falando muito porque quero que dê certo (risos)”, adianta.

O publicitário Welker Maciel Crédito: Reprodução/Instagram @welkermaciel

Até as 13h desta sexta-feira (29), o perfil do capixaba só no Instagram já contabilizava mais de 19,5 mil seguidores por conta da influência da artista pop. “No início do ano, tinha colocado como meta expandir meus horizontes profissionais. Até por isso decidi ir para São Paulo. E, como hoje tudo é internet, coloquei na meta fechar 2021 com pelo menos 10 mil seguidores. E estou chegando aos 20 agora, em janeiro”, celebra.

O publicitário Welker Maciel Crédito: Reprodução/Instagram @welkermaciel

E continua: “Depois de tudo isso acontecer, mandei um texto para ela (Anitta) agradecendo. Ela respondeu de volta, o que foi incrível de novo, e achou superlegal eu conseguir um emprego por conta do post. Além das entrevistas de emprego, estou recebendo vários pedidos de artes de cantores também internacionais, que vão lançar trabalhos, tudo nesse sentido. Amém Anitta”.