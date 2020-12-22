Anitta gera climão com Pabllo e Luísa Sonza: 'Me coloco no meu lugar'

Anitta decidiu abrir o jogo sobre alguns detalhes sórdidos da gravação do novo clipe Modo Turbo, em parceria com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, na coletiva de imprensa realizada nesta segunda (21).
A cantora, que sempre gosta de estar no controle das situações, revelou um "embate" durante as gravações do clipe.
"Teve uns climas. Eu sempre me meto onde não fui chamada, sempre crio um clima. Depois passa e eu lembro que o clipe não é meu, é nosso, de todo mundo. Lembro que a chefe é a Luísa e me coloco no meu lugar", disse a Poderosa.
A namorada de Vitão, que é dona da música, ainda relevou: "Eu falava: 'Amiga, o clipe é nosso, você fale tudo o que você quiser'. Aí, ela falou tudo o que ela queria e deu tudo certo".