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"Modo Turbo"

Anitta gera climão com Pabllo e Luísa Sonza: 'Me coloco no meu lugar'

A Poderosa admitiu que 'se mete onde não é chamada' durante entrevista, mas a namorada de Vitão relevou a situação e todas elogiaram Modo Turbo, parceria musical das duas com Pabllo Vittar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:36

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:36

Modo Turbo: Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta
Modo Turbo: Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta Crédito: Divulgação/Reprodução/Instagram @anitta
Anitta decidiu abrir o jogo sobre alguns detalhes sórdidos da gravação do novo clipe Modo Turbo, em parceria com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, na coletiva de imprensa realizada nesta segunda (21). 
A cantora, que sempre gosta de estar no controle das situações, revelou um "embate" durante as gravações do clipe. 
"Teve uns climas. Eu sempre me meto onde não fui chamada, sempre crio um clima. Depois passa e eu lembro que o clipe não é meu, é nosso, de todo mundo. Lembro que a chefe é a Luísa e me coloco no meu lugar", disse a Poderosa. 

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A namorada de Vitão, que é dona da música, ainda relevou: "Eu falava: 'Amiga, o clipe é nosso, você fale tudo o que você quiser'. Aí, ela falou tudo o que ela queria e deu tudo certo". 

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