Anitta gera climão com Pabllo e Luísa Sonza: 'Me coloco no meu lugar'

A cantora, que sempre gosta de estar no controle das situações, revelou um "embate" durante as gravações do clipe.

"Teve uns climas. Eu sempre me meto onde não fui chamada, sempre crio um clima. Depois passa e eu lembro que o clipe não é meu, é nosso, de todo mundo. Lembro que a chefe é a Luísa e me coloco no meu lugar", disse a Poderosa.