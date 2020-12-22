Campeã do 'BBB 19', Paula Sperling sofre sequelas da Covid-19

A ex-BBB Paula Sperling Crédito: Reprodução/Instagram @paulasperlingreal

"Inicialmente, foi um grande susto. Assim como toda população, eu "estava com muito medo do vírus, apesar de só apresentar a perda de olfato e do paladar. Até hoje sinto só 20%, e às vezes não sinto absolutamente nada", revelou à revista Quem.

Mesmo apresentando esses sintomas, a ex-sister só recebeu a confirmação de que estava infectada após a realização do sexto exame. Ela teve que passar um tempo isolada, em um local afastado, mas já voltou para Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde mora com a família.

"A minha rotina mudou completamente. Vinha realizando diversas viagens, e, assim como todo mundo, tive que me adaptar a ficar somente em casa, sair apenas para o essencial. Mas, tenho um privilégio muito grande de morar no sítio, onde tenho meus animais e minha família", destacou.