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Paladar e olfato

Campeã do 'BBB 19', Paula Sperling sofre sequelas da Covid-19

'Estava com muito medo do vírus, apesar de só apresentar a perda de olfato e do paladar. Às vezes não sinto absolutamente nada', disse a ex-sister
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:17

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:17

A ex-BBB Paula Sperling
A ex-BBB Paula Sperling Crédito: Reprodução/Instagram @paulasperlingreal
Paula Sperling, a vencedora do Big Brother Brasil do ano passado, foi infectada pelo novo coronavírus no fim de maio e até hoje sente as sequelas da doença, como a perda do olfato e paladar.
"Inicialmente, foi um grande susto. Assim como toda população, eu "estava com muito medo do vírus, apesar de só apresentar a perda de olfato e do paladar. Até hoje sinto só 20%, e às vezes não sinto absolutamente nada", revelou à revista Quem.
Mesmo apresentando esses sintomas, a ex-sister só recebeu a confirmação de que estava infectada após a realização do sexto exame. Ela teve que passar um tempo isolada, em um local afastado, mas já voltou para Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde mora com a família.
"A minha rotina mudou completamente. Vinha realizando diversas viagens, e, assim como todo mundo, tive que me adaptar a ficar somente em casa, sair apenas para o essencial. Mas, tenho um privilégio muito grande de morar no sítio, onde tenho meus animais e minha família", destacou.

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Atualmente, devido à pandemia, os projetos profissionais de Paula precisaram ser readaptados para internet. Além disso, a ex-BBB contou como tem usado o prêmio do reality. "Com uma parte, paguei as contas, e a outra investi em renda fixa e variável. Hoje, com o trabalho, estou aumentando esse valor", disse.

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