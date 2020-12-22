Palmirinha volta a ser internada com infecção urinária

A culinarista Palmirinha Onofre Crédito: Globo/João Cotta

A culinarista Palmirinha Onofre , 89, voltou a ser internada por causa de uma infecção urinária. Segundo o mais recente boletim médico, ela deu entrada no hospital na tarde de domingo (20) e seu estado de saúde é estável. Não há previsão de alta.

No final de outubro, a apresentadora já havia sido internada para tratar da mesma questão. Porém, esta é a segunda vez no mês que ela vai parar no hospital.

Em 2 de dezembro, ela foi internada após passar mal na terça (1º). Segundo a sua assessoria de imprensa, os primeiros exames identificaram baixa de sódio no sangue. Por precaução, ela foi encaminhada à UTI do Hospital Oswaldo Cruz para que fosse feita a reposição de sódio.

Palmirinha tem uma carreira de sucesso. Em recente entrevista ao F5, ela contou que aprendeu as receitas sozinha, sem faculdade nem aulas. Chegar ao patamar que atingiu e ainda ser lembrada para programas de TV, para ela, é uma felicidade. "Fui aprendendo com a vida. Fui banqueteira com orgulho. E agora ainda me vejo no ar."

Não são só as "amiguinhas" mais experientes de Palmirinha que são fãs da culinarista. Muitas pessoas mais jovens gostam dela e do trabalho que ela faz, segundo conta a cozinheira. Ao longo dos anos, ela foi se tornando uma espécie de febre nas redes sociais e entre público de várias idades por conta de seu carisma e simpatia.