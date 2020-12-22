Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem previsão de alta

Palmirinha volta a ser internada com infecção urinária

egundo o mais recente boletim médico, ela deu entrada no hospital na tarde de domingo (20) e seu estado de saúde é estável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:12

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:12

A culinarista Palmirinha Onofre
A culinarista Palmirinha Onofre Crédito: Globo/João Cotta
A culinarista Palmirinha Onofre, 89, voltou a ser internada por causa de uma infecção urinária. Segundo o mais recente boletim médico, ela deu entrada no hospital na tarde de domingo (20) e seu estado de saúde é estável. Não há previsão de alta.
No final de outubro, a apresentadora já havia sido internada para tratar da mesma questão. Porém, esta é a segunda vez no mês que ela vai parar no hospital.
Em 2 de dezembro, ela foi internada após passar mal na terça (1º). Segundo a sua assessoria de imprensa, os primeiros exames identificaram baixa de sódio no sangue. Por precaução, ela foi encaminhada à UTI do Hospital Oswaldo Cruz para que fosse feita a reposição de sódio.
Palmirinha tem uma carreira de sucesso. Em recente entrevista ao F5, ela contou que aprendeu as receitas sozinha, sem faculdade nem aulas. Chegar ao patamar que atingiu e ainda ser lembrada para programas de TV, para ela, é uma felicidade. "Fui aprendendo com a vida. Fui banqueteira com orgulho. E agora ainda me vejo no ar."
Não são só as "amiguinhas" mais experientes de Palmirinha que são fãs da culinarista. Muitas pessoas mais jovens gostam dela e do trabalho que ela faz, segundo conta a cozinheira. Ao longo dos anos, ela foi se tornando uma espécie de febre nas redes sociais e entre público de várias idades por conta de seu carisma e simpatia.

Veja Também

Capixaba que fez bariátrica aos 16 anos vira musa saudável do Instagram

Atriz Glamour Garcia adia cirurgia de redesignação sexual

Ela está fazendo vingança comigo, diz Marcius Melhem sobre Dani Calabresa

"Eu tenho muitos fãs jovens que largam tudo o que estão fazendo para vir falar comigo. Se estão comendo e me olham, limpam a boca e vão me abraçar", comenta. "Lá no meu café também, quando falam meu nome entra todo mundo. Pode até acontecer de ter um tumulto, e só vou com segurança, pois gosto de atender a todos", diz Palmirinha, ao fazer referência a um de seus estabelecimentos comerciais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados