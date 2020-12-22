Palmirinha volta a ser internada com infecção urinária

A culinarista Palmirinha Onofre, 89, voltou a ser internada por causa de uma infecção urinária. Segundo o mais recente boletim médico, ela deu entrada no hospital na tarde de domingo (20) e seu estado de saúde é estável. Não há previsão de alta.
No final de outubro, a apresentadora já havia sido internada para tratar da mesma questão. Porém, esta é a segunda vez no mês que ela vai parar no hospital.
Em 2 de dezembro, ela foi internada após passar mal na terça (1º). Segundo a sua assessoria de imprensa, os primeiros exames identificaram baixa de sódio no sangue. Por precaução, ela foi encaminhada à UTI do Hospital Oswaldo Cruz para que fosse feita a reposição de sódio.
Palmirinha tem uma carreira de sucesso. Em recente entrevista ao F5, ela contou que aprendeu as receitas sozinha, sem faculdade nem aulas. Chegar ao patamar que atingiu e ainda ser lembrada para programas de TV, para ela, é uma felicidade. "Fui aprendendo com a vida. Fui banqueteira com orgulho. E agora ainda me vejo no ar."
Não são só as "amiguinhas" mais experientes de Palmirinha que são fãs da culinarista. Muitas pessoas mais jovens gostam dela e do trabalho que ela faz, segundo conta a cozinheira. Ao longo dos anos, ela foi se tornando uma espécie de febre nas redes sociais e entre público de várias idades por conta de seu carisma e simpatia.
"Eu tenho muitos fãs jovens que largam tudo o que estão fazendo para vir falar comigo. Se estão comendo e me olham, limpam a boca e vão me abraçar", comenta. "Lá no meu café também, quando falam meu nome entra todo mundo. Pode até acontecer de ter um tumulto, e só vou com segurança, pois gosto de atender a todos", diz Palmirinha, ao fazer referência a um de seus estabelecimentos comerciais.