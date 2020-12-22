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Prioridade é trabalho

Atriz Glamour Garcia adia cirurgia de redesignação sexual

'A cirurgia tem que ser feita de uma forma muito coerente e com saúde', disse a Britney da novela da Globo, sobre decidir adiar operação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:10

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:10

A atriz Glamour Garcia
A atriz Glamour Garcia Crédito: Globo/Raquel Cunha
A atriz trans Glamour Garcia, 32, que até então tinha nos planos fazer, no começo de 2021, uma cirurgia de redesignação sexual, mudou o curso das coisas. Por causa de trabalho, desistiu de passar pela operação por agora.
Em entrevista à Quem, revelou que tem projeto para março e que não conseguiria lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. "A cirurgia é muito importante para mim. Mas, hoje em dia, eu como uma mulher mais consciente e empoderada, culta e vivida, tenho consciência de que não é este processo que valida a minha cidadania e vivência. A cirurgia tem que ser feita de uma forma muito coerente e com saúde", começou antes de contar mais detalhes do que pensa para o ano que se inicia.
"Em março de 2021, estreio meu novo trabalho no teatro e ficou uma agenda incongruente. Não tem como eu me dedicar ao pós-operatório tendo uma temporada de espetáculo para estrear. Acabei optando por dar prioridade ao meu trabalho neste momento primeiro", afirmou.
Glamour tirou um momento para ela após o sucesso da personagem Britney de "A Dona do Pedaço" (2019). E a pandemia fez com que tudo fosse adiado. Agora, só pensa em trabalhar.
"Apesar de todas as dificuldades, 2020 me trouxe essa revelação de retornar ao teatro, de atuar. Vou fazer o 'Caderno Rosa de Lori Lamby', de Hilda Hilst. Estou muito animada com a temporada e o que esse trabalho vai me trazer, como nunca estive em anos. Vou me dedicar muito a essa peça", disse.
O ano de 2020 foi dos mais tumultuados na vida da atriz que acabou ficando exposta após a revelação de que sofria de um relacionamento abusivo. Glamour acusou o ex de agressão. Mas tudo faz parte do passado.

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"2020 foi uma loucura para mim, mas de muito aprendizado. No começo do ano, estava naquela agenda de celebridade, do buxixo do fim da novela, as polêmicas da minha vida pessoal que caíram na mídia e, de repente, chegou a pandemia e não só brutalmente rompeu toda minha agenda. Precisei reorganizar minha vida."

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