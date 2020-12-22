Atriz Glamour Garcia adia cirurgia de redesignação sexual

A atriz Glamour Garcia Crédito: Globo/Raquel Cunha

A atriz trans Glamour Garcia , 32, que até então tinha nos planos fazer, no começo de 2021, uma cirurgia de redesignação sexual, mudou o curso das coisas. Por causa de trabalho, desistiu de passar pela operação por agora.

Em entrevista à Quem, revelou que tem projeto para março e que não conseguiria lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. "A cirurgia é muito importante para mim. Mas, hoje em dia, eu como uma mulher mais consciente e empoderada, culta e vivida, tenho consciência de que não é este processo que valida a minha cidadania e vivência. A cirurgia tem que ser feita de uma forma muito coerente e com saúde", começou antes de contar mais detalhes do que pensa para o ano que se inicia.

"Em março de 2021, estreio meu novo trabalho no teatro e ficou uma agenda incongruente. Não tem como eu me dedicar ao pós-operatório tendo uma temporada de espetáculo para estrear. Acabei optando por dar prioridade ao meu trabalho neste momento primeiro", afirmou.

Glamour tirou um momento para ela após o sucesso da personagem Britney de "A Dona do Pedaço" (2019). E a pandemia fez com que tudo fosse adiado. Agora, só pensa em trabalhar.

"Apesar de todas as dificuldades, 2020 me trouxe essa revelação de retornar ao teatro, de atuar. Vou fazer o 'Caderno Rosa de Lori Lamby', de Hilda Hilst. Estou muito animada com a temporada e o que esse trabalho vai me trazer, como nunca estive em anos. Vou me dedicar muito a essa peça", disse.

O ano de 2020 foi dos mais tumultuados na vida da atriz que acabou ficando exposta após a revelação de que sofria de um relacionamento abusivo. Glamour acusou o ex de agressão. Mas tudo faz parte do passado.