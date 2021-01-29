Participante do "BBB" de Portugal é expulso por fazer gesto nazista

Hélder Teixeira, brother que foi expulso do Big Brother Portugal por fazer saudações nazistas na casa Crédito: Reprodução/YouTube TVI

Hélder Teixeira, que participava do Big Brother Portugal, foi expulso da atração na noite desta quinta-feira (28) após fazer o gesto da saudação nazista diversas vezes dentro da casa. Ele também dizia frases homofóbicas e sexistas ao longo do reality.

A decisão da expulsão foi anunciada ao vivo durante a transmissão do "BBB" de Portugal. Hélder já havia participado de uma edição anterior do reality e, agora, estava na versão que eles chamam de Duplo Impacto, com vários ex-participantes do programa.

Em um dos episódios em que fez a saudação, uma colega ainda pediu que Hélder parasse. E ele retrucou: "Não é grave nada, faz parte da história".