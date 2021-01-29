Participante do "BBB" de Portugal é expulso por fazer gesto nazista

Hélder Teixeira, que participava do Big Brother Portugal, foi expulso da atração na noite desta quinta-feira (28) após fazer o gesto da saudação nazista diversas vezes dentro da casa. Ele também dizia frases homofóbicas e sexistas ao longo do reality.
A decisão da expulsão foi anunciada ao vivo durante a transmissão do "BBB" de Portugal. Hélder já havia participado de uma edição anterior do reality e, agora, estava na versão que eles chamam de Duplo Impacto, com vários ex-participantes do programa.
Em um dos episódios em que fez a saudação, uma colega ainda pediu que Hélder parasse. E ele retrucou: "Não é grave nada, faz parte da história".
"Há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos. Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big Brother, Por tudo isso, Hélder, deixou de ser bem-vindo na minha casa. Está expulso do "Duplo Impacto". Pode se despedir dos seus companheiros e deixar a minha casa", anunciou o Big Boss português ao anunciar a expulsão do ex-brother.