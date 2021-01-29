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Participante do "BBB" de Portugal é expulso por fazer gesto nazista

Hélder Teixeira participava de uma edição só com ex-participantes do Big Brother Portugal, mas foi expulso por insistir em fazer saudações nazistas

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:19
Hélder Teixeira, brother que foi expulso do Big Brother Portugal por fazer saudações nazistas na casa
Hélder Teixeira, brother que foi expulso do Big Brother Portugal por fazer saudações nazistas na casa Crédito: Reprodução/YouTube TVI
Hélder Teixeira, que participava do Big Brother Portugal, foi expulso da atração na noite desta quinta-feira (28) após fazer o gesto da saudação nazista diversas vezes dentro da casa. Ele também dizia frases homofóbicas e sexistas ao longo do reality. 
A decisão da expulsão foi anunciada ao vivo durante a transmissão do "BBB" de Portugal. Hélder já havia participado de uma edição anterior do reality e, agora, estava na versão que eles chamam de Duplo Impacto, com vários ex-participantes do programa. 
Em um dos episódios em que fez a saudação, uma colega ainda pediu que Hélder parasse. E ele retrucou: "Não é grave nada, faz parte da história". 

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"Há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos. Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big Brother, Por tudo isso, Hélder, deixou de ser bem-vindo na minha casa. Está expulso do "Duplo Impacto". Pode se despedir dos seus companheiros e deixar a minha casa", anunciou o Big Boss português ao anunciar a expulsão do ex-brother. 

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