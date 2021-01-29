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"BBB 21": Karol Conká expõe perrengue no sexo com namorado: "Dormiu"

Cantora revelou que namorado dormiu enquanto fazia sexo oral e Karol acabou divertindo os brothers na madrugada desta sexta (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:53

BBB 21: a cantora Karol Conká
BBB 21: a cantora Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká divertiu os brothers do "BBB 21" na madrugada desta sexta (29) durante uma reunião dos vips com os que estão na xepa da casa. Na oportunidade, a cantora relembrou um perrengue que já passou com o namorado na hora do sexo. 
Karol revelou que uma vez o namorado acabou tirando um cochilo no meio de suas pernas enquanto fazia sexo oral. 
"Uma vez meu namorado dormindo fazendo 'lalá' em mim. Eu pensei: 'Nossa, tá com preguiça?'. Ele falou: 'Nossa, é tão confortável aqui embaixo, parece um travesseirinho, eu dormi", falou ela. 

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Às gargalhadas, terminou: "Eu achei bonito, eu não sei se foi uma desculpa ou se, realmente, aqui é confortável". 

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