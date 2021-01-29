"BBB 21": Karol Conká expõe perrengue no sexo com namorado: "Dormiu"

BBB 21: a cantora Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução

Karol Conká divertiu os brothers do " BBB 21 " na madrugada desta sexta (29) durante uma reunião dos vips com os que estão na xepa da casa. Na oportunidade, a cantora relembrou um perrengue que já passou com o namorado na hora do sexo.

Karol revelou que uma vez o namorado acabou tirando um cochilo no meio de suas pernas enquanto fazia sexo oral.

"Uma vez meu namorado dormindo fazendo 'lalá' em mim. Eu pensei: 'Nossa, tá com preguiça?'. Ele falou: 'Nossa, é tão confortável aqui embaixo, parece um travesseirinho, eu dormi", falou ela.