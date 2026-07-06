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'Entre as grandes decadentes': como imprensa internacional reagiu à eliminação do Brasil na Copa 2026

Gazzetta dello Sport diz que Brasil se junta à Alemanha e à Itália como seleções de passado vitorioso que vivem má fase; jornais lamentam que equipe tenha abandonado estilo vistoso com que ganhou fama.

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 22:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 jul 2026 às 22:35
Imagem BBC Brasil
Página do jornal esportivo argentino Olé Crédito: Reprodução
Jornais pelo mundo narraram a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 lamentando o desaparecimento da magia que o Brasil proporcionava em outras épocas.
O Brasil ficou nas oitavas de final após perder para a Noruega com dois gols da estrela Erling Haaland. Neymar descontou no final. O jogador brasileiro anunciou depois que estava se despedindo da seleção.
O jornal argentino Olé, conhecido pelas provocações ao Brasil, destacou uma análise em que aponta o fim de um estilo tipicamente brasileiro de jogar futebol.
"Vocês se lembram do Brasil que gostava de ter a bola? Daquele time que cultuava a boa técnica? Das associações criativas e cheias de fantasia? Do futebol total como religião? A modernidade levou tudo isso embora, e esta Seleção joga, vence e perde com uma outra fórmula", diz texto de Diego Macias.
"A recompensa da Noruega foi continuar tentando, sem se prender na defesa, trocar passes e trocar passes. Exatamente como manda a tradição do... Brasil."
A Gazzetta dello Sport, da Itália, disse que nem mesmo Carlo Ancelotti "conseguiu fazer o milagre — o que já diz muito, tratando-se do técnico mais vencedor que existe".
"A era de Ronaldo e Ronaldinho acabou: existe apenas Vinicius."
O jornal disse que "as três maiores seleções históricas são também as grandes decadentes do momento: Brasil, Alemanha e Itália".
Os alemães caíram nas fase 16 Avos para o Paraguai e também foram eliminados nas primeiras fases nas duas Copas anteriores.
O caso da Itália é mais dramático: a tetracampeã não consegue se classificar nas eliminatórias por três Copas consecutivas.
Imagem BBC Brasil
Italiana Gazzetta dello Sport diz 'Haaland é maior que o Brasil! Dois supergols punem uma Seleção apagada, e Ancelotti vai para casa' Crédito: Reprodução
O português A Bola destacou "Schjelderup e Haaland deixam o Brasil lavado em lágrimas", em referência ao reserva que ajudou na classificação norueguesa ao lado do atacante famoso.
O jornal lembra que a seleção estabeleceu um recorde negativo: pela primeira vez na história, Brasil fica seis edições de Copa sem ganhar um título (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).
O Athletic, o site de esportes do New York Times, perguntou no título da reportagem: "O que deu errado para o Brasil?".
O site esportivo lembra que essa é a pior campanha do Brasil desde a Copa de 1990 na Itália, quando a seleção caiu nas oitavas de final.
O espanhol Marca disse que foi um "triste adeus dos brasileiros à Copa do Mundo. Glória aos surpreendentes vikings de Erling "o Brutal" Haaland. Um atacante destinado a dominar o mundo".

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