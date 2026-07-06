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Eliminado pela Noruega de Haaland, Brasil vê futuro de Ancelotti como incerto

Modo como Seleção foi eliminada deve antecipar debate sobre permanência do treinador, apesar de extensão de contrato já assinada com a CBF

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 22:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 jul 2026 às 22:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: EPA
Dois gols de Erling Haaland no segundo tempo ajudaram a Noruega a surpreender o Brasil, pentacampeão mundial, e garantir pela primeira vez uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (5/7).
O Brasil lamentou o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães no primeiro tempo. Haaland, que havia tido uma atuação discreta até então, se antecipou ao zagueiro Gabriel para completar um cruzamento de Andreas Schjelderup e colocar a Noruega em vantagem aos 79 minutos.
O atacante do Manchester City confirmou a classificação norueguesa aos 90 minutos, com um belo chute rasteiro de fora da área.
O Brasil ainda conseguiu um segundo pênalti nos acréscimos, após o árbitro Ismail Elfath entender que Leo Ostigard atingiu Casemiro com uma cotovelada. Neymar converteu a cobrança.
Mas o gol foi apenas um momento simbólico. Pouco tempo depois, o árbitro encerrou a partida e o Brasil foi eliminado antes das quartas de final pela primeira vez desde 1990.
Em uma partida movimentada em Nova Jersey, o meio-campista norueguês Patrick Berg balançou as redes logo aos quatro minutos, mas a comemoração foi interrompida quando Alexander Sørloth foi flagrado em posição de impedimento.
Após escapar desse susto inicial, o Brasil teve a chance de abrir o placar quando Kristoffer Ajer derrubou Matheus Cunha com um carrinho dentro da área.
No entanto, aos 15 minutos, o pênalti cobrado por Bruno Guimarães, do Newcastle, foi defendido pelo goleiro norueguês Orjan Nyland, tão decisivo para a vitória quanto Haaland. O goleiro de 35 anos também evitou um gol de Vinicius Jr., após o atacante brasileiro roubar a bola do capitão da Noruega, Martin Ødegaard.
Endrick substituiu Cunha aos 58 minutos e poderia ter aberto o placar em seu primeiro toque na bola, após receber um passe de Vinicius Jr. em profundidade. Porém, o atacante de 19 anos não acertou o alvo mesmo ficando cara a cara com Nyland.
Carlo Ancelotti lançou Neymar em campo dez minutos depois, mas a Noruega criou as melhores oportunidades no último quarto de jogo. Alisson fez uma defesa em chute de Schjelderup antes de o ponta do Benfica cruzar para Haaland marcar de cabeça.
Nyland voltou a ser exigido aos 86 minutos, desviando para a trave uma tentativa despretensiosa que encobria o goleiro. Pouco depois, Haaland marcou seu segundo gol da partida e chegou a sete gols, igualando Kylian Mbappé, da França, e Lionel Messi, da Argentina, na disputa pela Chuteira de Ouro.
Imagem BBC Brasil
Torcida viu Brasil ser eliminado novamente em Copa do Mundo Crédito: EPA

Análise: debate sobre permanência do técnico deve ser antecipado

Todos os olhares estavam voltados para Haaland e para o zagueiro do Arsenal, Gabriel, à medida que eles renovavam uma rivalidade já bastante conhecida pelos fãs da Premier League.
A dupla protagonizou vários confrontos intensos defendendo seus clubes, e esse reencontro no cenário internacional carregava grande expectativa.
Mas o duelo demorou a ganhar intensidade.
O primeiro embate entre os dois só aconteceu após a marca dos 30 minutos e terminou com Gabriel caído no gramado, enquanto o único toque de Haaland dentro da área durante um discreto primeiro tempo resultou apenas em uma finalização fraca, defendida sem dificuldades por Alisson.
À medida que a partida avançava, também crescia a ameaça representada por Haaland.
Aos 67 minutos, o atacante de 25 anos se antecipou a Douglas Santos e quase chegou para completar na segunda trave um cruzamento de Kristoffer Ajer. Doze minutos depois veio o momento decisivo: ele venceu Gabriel na disputa pelo cabeceio que abriu o placar.
E, em um aviso para um possível próximo adversário, a Inglaterra, Haaland marcou o segundo gol praticamente por conta própria, chegando a sete gols em apenas quatro partidas no torneio.
Já para o Brasil, a derrota deve colocar em dúvida o futuro do técnico Carlo Ancelotti.
A seleção brasileira teve apenas 33,5% de posse de bola e ameaçou principalmente em contra-ataques, mas desperdiçou as poucas oportunidades que criou.
O Brasil finalizou 14 vezes durante a partida, com apenas quatro chutes na direção do gol, produzindo um índice de gols esperados (xG) de 2,73. A Noruega, por sua vez, registrou um xG de apenas 0,84.
O italiano Ancelotti assumiu o comando da seleção em maio de 2025, após sua saída do Real Madrid, e ajudou o Brasil a garantir a classificação para a Copa do Mundo.
Seu contrato vai até 2030, mas a forma como aconteceu esta eliminação fará com que o debate sobre seu futuro comece muito antes do que qualquer pessoa no Brasil imaginava.

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