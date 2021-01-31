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BBB 21: Caio e Juliette são primeiros da Pipoca com 1 milhão de seguidores

Anônimos até entrarem no programa, os competidores levaram menos de uma semana para atingir o número. Com o feito eles superaram o ator Lucas Penteado e ficaram praticamente igualados ao humorista Nego Di, do grupo Camarote

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 10:37

Publicado em 

31 jan 2021 às 10:37
Caio e Juliette são primeiros brothers da Pipoca com 1 milhão de seguidores
Caio e Juliette são primeiros brothers da Pipoca com 1 milhão de seguidores Crédito: Reprodução
Todos sabem que popularidade na internet não garante prêmio no Big Brother Brasil. Mas ainda assim, não deixa de ser uma conquista ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, feito alcançado neste sábado (30), não apenas por um, mas por dois competidores do BBB 21: Caio e Juliette.
Considerados anônimos até entrarem no programa, os dois competidores levaram menos de uma semana para atingir o número, sendo os primeiros do grupo Pipoca a alcançar o feito. Assim, eles já superam o ator Lucas Penteado e ficam praticamente igualados ao humorista Nego Di, pertencentes ao grupo Camarote.
Neste domingo (31), Caio era o "anônimo" com mais seguidores, totalizando 1,3 milhão. Atrás dele vinham: Juliette (1,2 mi), Gilberto (794 mil), Arthur (616 mil) e Thais (569 mil). Os demais não tinham meio milhão. Lembrando que Kerline era a sister da Pipoca com mais seguidores no início do programa, com 78 mil.
Entre os competidores do Camarote também houve saltos consideráveis no número de seguidores no Instagram, com destaque para Fiuk, que quase dobrou seus 1,3 milhão de seguidores para 2,4 milhões. A campeã em "popularidade" no Instagram, no entanto, continua sendo Viih Tube, que tinha 16,2 milhões e foi para 16,8 milhões.

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Enquanto o fim de semana tem sido de superações nas redes sociais para alguns dos brothers, outros não estão com tanta sorte assim. O ator Lucas Penteado perdeu sua assessoria neste sábado após se envolver em uma série de confusões dentro do programa. A equipe afirmou que suas ações "não condizem com o que acreditamos".
"Diante das polêmicas envolvendo o nome do ator e participante do Big Brother Brasil Lucas Penteado, a Vpress Comunicação vem a público comunicar que não está mais à frente da assessoria de imprensa do mesmo. Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator", afirmou.
Lucas foi, inclusive, um dos principais assuntos do BBB neste sábado, após se envolver em brigas com Kerline e Camilla de Lucas na festa Herança Africana. As discussões desestabilizaram os brothers, levando a choros e até roda de reza dentro do programa. No decorrer do dia, o ator tentou se enturmar novamente após a confusão.

VEJA A EVOLUÇÃO DOS COMPETIDORES

Pipoca

  • Arthur: 55,2 mil - 616 mil
  • Caio: 27,3 mil - 1,3 milhão
  • João Luiz: 8.799 - 194 mil
  • Bil (Arcrebiano): 35,7 mil - 431 mil
  • Juliette: 4.297 - 1,2 milhão
  • Kerline: 78 mil - 342 mil
  • Lumena: 3.895 - 217 mil
  • Gilberto: 24,2 mil - 794 mil
  • Thais: 27,7 mil - 569 mil
  • Sarah Andrade: 19,5 mil - 247 mil

Camarote

  • Fiuk: 1,3 mi - 2,4 milhão
  • Karol Conká: 1,5 mi - 1,8 milhão
  • Carla Diaz: 2,2 mi - 3,7 milhão
  • Camilla de Lucas: 2,9 mi - 3,6 milhão
  • Pocah: 11,4 mi - 12,2 milhão
  • Nego di: 1 mi - 1,3 milhão
  • Lucas Penteado: 199 mil - 667 mil
  • Rodolffo: 1,4 mi - 2 milhão
  • Viih Tube: 16,2 mi - 16,8 milhão
  • Projota: 2,9 mi - 3,8 milhão

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