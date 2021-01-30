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Prova do anjo

Rodolffo é o 1° Anjo do BBB 21; Arthur e Bil recebem castigo do monstro

O anjo já declarou que deverá imunizar o Caio. Também participaram da prova Camilla, Kerline, Lumena e Viih Tube

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 15:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2021 às 15:49
Rodolffo é o primeiro anjo do BBB 21
Rodolffo é o primeiro anjo do BBB 21 Crédito: Divulgação | Redes sociais
O cantor Rodolffo se tornou o primeiro Anjo do Big Brother Brasil 21, após vencer uma longa prova de resistência e memória, realizada na tarde deste sábado (30). Ao todo, oito pessoas participaram da disputa, sendo Rodolffo e Gilberto os dois finalistas.
Os brothers, selecionados por um sorteio, tiveram que repetir uma sequência de tintas da marca chemicolor passando por um circuito. A disputa foi feita de dois em dois, até a grande final. Também tiveram a oportunidade de jogar Camilla, Kerline, Lumena e Viih Tube.

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Logo após retornar à casa do BBB, Rodolffo já declarou que deverá imunizar Caio. O cantor também teve que escolher dois brothers para o castigo do monstro, que foram Arthur e Bil. Os dois deverão se vestir de bonecos dentro de caixas sempre que tocar uma música.
Arthur e Bil foram escolhidos por Rodrigo para o castigo do monstro
Arthur e Bil foram escolhidos por Rodrigo para o castigo do monstro Crédito: Reprodução/Globo Play
O clima na casa continua tenso neste sábado (30), após uma séries de brigas ocorridas na madrugada, durante a festa Herança Africana. Lucas foi um dos mais criticados, após ter se envolvido em discussões com Kerline e Camilla de Lucas. Projota, Nego Di e Karol Conká chegaram a afirmar que estão decepcionados com ele.

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